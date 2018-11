Mundial Sub-20: Estados Unidos tuvo piedad y Honduras clasifica a Polonia 2019

BRADENTON, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- La H-Sub20 se dedicó a defender y evitar goleada estadounidense, pero aún así obtuvo su boleto de clasificación al Mundial de Polonia 2019 tras medirse este lunes ante Estados Unidos y perder 1-0. Los dirigidos por Tábora se unieron a los cuatro clasificados de la Concacaf: selección mexicana, Panamá y Estados Unidos.

Esta es la octava vez que Honduras clasifica al mundial sub 20 en la historia e iguala a Canadá en el registro histórico de clasificaciones a los mundiales juveniles por Concacaf, récord que es liderado por Estados Unidos y México con 16 y seguido por Costa Rica con 9, que se ha quedado eliminada de Polonia 2019.



Honduras clasifica gracias a no ser goleada por una Estados Unidos que decidió no meter el acelerador a fondo como lo hizo con los ticos, a los que golearon sin piedad 4-0 tres días atrás.



Sin embargo, Honduras no ha conseguido la clasificación a los Juegos Panamericanos que han quedado en manos de Panamá, pues fue el team centroamericano que mejores resultados tiene en el torneo.



Honduras de la mano de Carlos Ramón Tábora, regresará a la copa mundial juvenil de la FIFA, tras estar en los torneos de 1977, 1995, 1999, 2005, 2009, 2015 y 2017.



Estados Unidos en tanto se ha clasificado a la final del torneo sub 20 de Concacaf junto a México, quiénes además del título regional, se disputarán el pase a los Panamericanos.



El 11 de la H

12 Óscar Reyes

2 Elison Rivas

3 Darwin Diego

4 Axel Gómez

5 Wesly Decas

6 Everson López

11 Josué Villafranca

16 Jack Jean Baptiste

18 Jonathan Núñez

20 Gerson Chávez

23 Patrick Palacios



Alineaciones Estados Unidos

12 David Ochoa

3 Chris Gloster

4 Mark Mckenzie

6 Brandon Servania

8 Alex Méndez

10 Paxton Pomykal

17 Ayo Akinola

20 Frankie Amaya

22 Sergino Dest

23 Sebastian Soto

26 Chris Richards



MINUTO A MINUTO DEL JUEGO

1'| Arranca el juego entre Honduras y Estados Unidos en Florida. Inició a las 7:06 de la noche.

2'| El primer ataque fue para los hondureños. ¡Parece ilusionar la H!

3'| Honduras debe cuidar y no dejar espacios al rival. Estados Unidos intenta llegar al arco catracho

6'| La zona defensiva de Honduras se activa mientras EEUU intenta llegar y hacer daño.

7'| Saque de banda para Honduras y la defensa de EEUU rechaza el balón.

7'| Lanzamiento lateral de Villafranca.

8'| El árbitro pita falta

8'| Estados Unidos intenta penetrar por los costados, pero no lo logra.

9'| La afición hondureña apoya desde las gradas. ¡Gritan y hacer sentir local a la H!

10'| Estados Unidos gana la pelota y el hondureño Chavez se la quede.

11'| 4-4-2 es la formación que usó Tábora en este duelo.

14'| Saque de banda para la H. Rivas lanza el balón

15'| Rivas la lanza al arco pero el esférico pasa lejos. David Ochoa aún no tiene complicaciones

15'| Falta de Wesly Decas, capitán catracho.

15'| Tiro de esquina para Estados Unidos. ¡Honduras debe tener cuidado! Akinola manda cabezazo al arco y la H se salva.

17'| Honduras se vislumbra ordenado y controla la posesión que tiene EEUU.

19'| Tiro libre para Honduras, pero no consigue una jugada de peligro.

22'| ¡Disparo en el área chica de Honduras¡ Sebastián Soto la mandó desde el costado derecho, pero la pelota se va arriba de la portería de Reyes.

23'| Wesly Decas se la manda a Rivas y el balón sale

24'| Falta contra Dest ¡Tiro libre para EEUU!

24'| Balón al área de la H y Reyes defiende el arco catracho con cabezazo.

25'| "Honduras", "Honduras", "Honduras"... grita la afición desde las gradas. ¡Puro sentimiento catracho!

26'| Tiro de esquina de Estados Unidos. Reyes vuelve a despejarla mediante cabezazo.

27'| Se mantiene 0-0 el marcador. México y Panamá ya están clasificados por Concacaf al mundial de Polonia 2019.

28'| Hasta ahora se vislumbra un duelo sin goles. Honduras neutraliza y no asume riesgos

30'| Diego Reyes despeja y Honduras opta por el juego directo para atacar.

31'| ¡Otra vez intenta EEUU! Mandan balonazo largo

32'| Amaya se fue con fuerza desmedida contra el hondureño Chávez, pero el árbitro no pitó falta.

33'| Si Honduras gana jugaría la final del Premundial ante México.

35'| Honduras tiene líneas bien configuradas y aunque EEUU tiene el control del esférico no logra llegar con tacto al arco rival.

36'| Falta de Gómez

37'| ¡EEUU prueba de larga distancia! Amaya, el 20, trata desde larga distancia

37'| Saque de mano para Honduras. No ataca y se arriesga poco. ¡Un partido lento!

39'| Akinola intenta penetrar con un centro, pero Honduras se agrupa y despeja.

40'| Tiro de esquina para EEUU. Los 10 jugadores de Honduras defienden y Reyes atrapa el balón.

41'| ¡Se salvan los catrachos! Error de Honduras. Sebastian Soto sorprende, pero el balón llega a las manos del portero catracho.

42'| La H se salvó de un golpe antes de irse al descanso. Soto hizo la más clara del primer tiempo.

43'| Se paraliza el juego. Sale en camilla Jonathan Núñez

44'| Añaden un minuto al primer tiempo

45'| ¡DETIENE REYES!

45'| Cambio en Honduras. Sale Núñez e ingresa Guevara

FINAL PRIMER TIEMPO





46'| Arranca el complemento en Florida

46'| Falta contra Pomykal.

47'| Tiro libre para Honduras

48'| El portero Óscar Reyes sale del arco y despeja el balón que enviaba a la zona EEUU.

48'| Mckenzie se la manda a Richards y llegan a territorio hondureño para

50'| GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Estados Unidos

50'| Ayo Akinola abrió el marcador con tiro cruzado que Reyes no pudo tapar

54'| Honduras no ataca y sigue replegándose en la zona defensiva

55'| Gerson Chávez intenta acercarse al marco del conjunto estadounidense. Quiere llegar por la derecha

56'| EEUU sigue adueñándose de la pelota.

57'| AMARILLA para Gerson Chávez, el número 20 de Honduras.

57'| Tiro libre que favorece a EEUU es rechazado por Wesly Decas

58'| Domina el segundo tiempo EEUU. Honduras no ha tenido ninguna jugada de peligro en el complemento

60'| El arquero Reyes sigue tapando pelotas largas que manda EEUU

60'| ¡Centro de Akinola!

61'| ¡Tiro libre a favor de Honduras! Recuperamos la posesión del esférico

62'| Saque de banda de Elison Rivas. Nuevo lanzamiento lateral para la H

64'| EEUU está cómodo, mientras Honduras se cierra en el área defensiva

71'| Josué Villafranca sale en camilla.

73'| AMARILLA para Ponikal.

75'| CAMBIO EN EEUU| Entra Pablo Torres y sale Akinola.

76'| Baptiste, el 16 de la H, necesita asistencia en la cancha. El resto de los jugadores aprovecha para hidratarse.

79'| CAMBIO EN EEUU| Sale Dest y entra Pérez

80'| Honduras busca el empate, pero se concentra más en defender

90'| FINAL DEL JUEGO