EN VIVO: Honduras empata 0-0 ante Estados Unidos; quiere el último boleto de Concacaf rumbo al Mundial de Polonia 2019

BRADENTON, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- La Selección Nacional de Honduras Sub-20 se enfrenta este lunes a Estados Unidos (7:00 PM) en el segundo partido de la fase triangular de la eliminatoria de Concacaf, rumbo al Mundial Sub-20 de Polonia 2019.



Honduras, que se encuentra ubicada en el grupo G, tiene un duro compromiso ante los norteamericanos que vienen de derrotar a Costa Rica con goleada de 4-0. La H logró un empate de 1-1 ante Costa Rica, que lo mantiene aún con vida para clasificarse al Mundial.



La derrota de Costa Rica ante Estados Unidos le deja el camino abierto a la H para que pueda clasificarse con un empate, e incluso, aún perdiendo, con un marcador de no más de tres goles, Honduras estaría en Polonia 2019.



Una victoria para Honduras, representaría jugar la final del Pre-mundial, que lo colocaría como uno de los cabezas de serie en el sorteo en el torneo. Si la H logra la victoria, se estaría enfrentando a la selección mexicana que empató 2-2 ante Panamá, pero logró su pase por menor cantidad de tarjetas amarillas.



Si Honduras logra clasificarse, sería su novena participación en mundiales de la categoría Sub-20. La última fue en Corea del Sur 2017, dónde no se pasó de la fase de grupos, tras las derrotas ante Francia y Australia, y la victoria ante Vietnam.



El 11 de la H

12 Óscar Reyes

2 Elison Rivas

3 Darwin Diego

4 Axel Gómez

5 Wesly Decas

6 Everson López

11 Josué Villafranca

16 Jack Jean Baptiste

18 Jonathan Núñez

20 Gerson Chávez

23 Patrick Palacios



Alineaciones Estados Unidos

12 David Ochoa

3 Chris Gloster

4 Mark Mckenzie

6 Brandon Servania

8 Alex Méndez

10 Paxton Pomykal

17 Ayo Akinola

20 Frankie Amaya

22 Sergino Dest

23 Sebastian Soto

26 Chris Richards



MINUTO A MINUTO DEL JUEGO

1'| Arranca el juego entre Honduras y Estados Unidos en Florida. Inició a las 7:06 de la noche.

2'| El primer ataque fue para los hondureños. ¡Parece ilusionar la H!

3'| Honduras debe cuidar y no dejar espacios al rival. Estados Unidos intenta llegar al arco catracho

6'| La zona defensiva de Honduras se activa mientras EEUU intenta llegar y hacer daño.

7'| Saque de banda para Honduras y la defensa de EEUU rechaza el balón.

7'| Lanzamiento lateral de Villafranca.

8'| El árbitro pita falta

8'| Estados Unidos intenta penetrar por los costados, pero no lo logra.

9'| La afición hondureña apoya desde las gradas. ¡Gritan y hacer sentir local a la H!

10'| Estados Unidos gana la pelota y el hondureño Chavez se la quede.

11'| 4-4-2 es la formación que usó Tábora en este duelo.

14'| Saque de banda para la H. Rivas lanza el balón

15'| Rivas la lanza al arco pero el esférico pasa lejos. David Ochoa aún no tiene complicaciones

15'| Falta de Wesly Decas, capitán catracho.

15'| Tiro de esquina para Estados Unidos. ¡Honduras debe tener cuidado! Akinola manda cabezazo al arco y la H se salva.

17'| Honduras se vislumbra ordenado y controla la posesión que tiene EEUU.

19'| Tiro libre para Honduras, pero no consigue una jugada de peligro.

22'| ¡Disparo en el área chica de Honduras¡ Sebastián Soto la mandó desde el costado derecho, pero la pelota se va arriba de la portería de Reyes.

23'| Wesly Decas se la manda a Rivas y el balón sale

24'| Falta contra Dest ¡Tiro libre para EEUU!

24'| Balón al área de la H y Reyes defiende el arco catracho con cabezazo.

25'| "Honduras", "Honduras", "Honduras"... grita la afición desde las gradas. ¡Puro sentimiento catracho!

26'| Tiro de esquina de Estados Unidos. Reyes vuelve a despejarla mediante cabezazo.

27'| Se mantiene 0-0 el marcador. México y Panamá ya están clasificados por Concacaf al mundial de Polonia 2019.

28'| Hasta ahora se vislumbra un duelo sin goles. Honduras neutraliza y no asume riesgos

30'| Diego Reyes despeja y Honduras opta por el juego directo para atacar.

31'| ¡Otra vez intenta EEUU! Mandan balonazo largo

32'| Amaya se fue con fuerza desmedida contra el hondureño Chávez, pero el árbitro no pitó falta.

33'| Si Honduras gana jugaría la final del Premundial ante México.

35'| Honduras tiene líneas bien configuradas y aunque EEUU tiene el control del esférico no logra llegar con tacto al arco rival.

36'| Falta de Gómez

37'| ¡EEUU prueba de larga distancia! Amaya, el 20, trata desde larga distancia

37'| Saque de mano para Honduras. No ataca y se arriesga poco. ¡Un partido lento!

39'| Akinola intenta penetrar con un centro, pero Honduras se agrupa y despeja.

40'| Tiro de esquina para EEUU. Los 10 jugadores de Honduras defienden y Reyes atrapa el balón.

41'| ¡Se salvan los catrachos! Error de Honduras. Sebastian Soto sorprende, pero el balón llega a las manos del portero catracho.

42'| La H se salvó de un golpe antes de irse al descanso. Soto hizo la más clara del primer tiempo.

43'| Se paraliza el juego. Sale en camilla Jonathan Núñez