Adamari López hace importante anuncio a todos sus seguidores

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Luego de permanecer hospitalizada por más de un mes, debido a problemas pulmonares, Adamari López informó a todos sus seguidores de "Un Nuevo Día" que fue dada de alta y se encuentra en casa recuperándose junto a su hija Alaïa y su esposo Toni Costa.

Rashel Díaz, compañera de Adamari en el programa, fue la encargada de dar la noticia y comenzó diciendo "tengo la felicidad de anunciar que nuestra querida Adamari López, que ha estado muy delicada de salud en las últimas semanas, le dieron de alta y que está en casa recuperándose gracias a Dios. Ahora felizmente nos da mucha alegría".



Luego indicó que tenía a Adamari vía telefónica para brindar unas palabras a sus televidentes.

"Te escucho amiga preciosa, dijo la ex de Luis Fonsi con una voz que denota una recuperación, estoy felizmente en casa, ya más recuperada y esperando estar del todo bien para regresar al programa y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y a nuestra gente que siempre nos manda buenas energías y oraciones", comenzó diciendo.



"Estoy mejor, todavía me falta recuperarme muchísimo, no pensaba que un catarro, influenza, me iba a afectar tanto, pero bueno, así es la vida y hay que aprender y corregir cosas que hacía mal y seguir hacia adelante", expresó la exactriz.



Ante tal anuncio, los fans de López no pudieron ocultar la emoción y comenzaron a inundar sus redes sociales con mensajes de felicitación.