AB Quintanilla, hermano de Selena, arremete contra Becky G

Becky G no reaccionó a los malos comentarios que hizo AB Quintanilla. Foto: Instagram

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Que la cantante Becky G escribiera en sus redes sociales que Selena fue una inspiración para ella, parece haber caído mal al hermano de la fallecida cantante, AB Quintanilla, quien no dudó en enviar un fuerte mensaje contra la joven.



La intérprete de "Sin Pijama" publicó un mensaje donde mencionaba "Selena, Jennifer López y Jenni Rivera le enseñaron que solo porque nací aquí (EEUU) y hable en inglés pero cante en español no significa que no sea lo suficientemente latina".



Asegurando que su cuenta fue hackeada, el músico contestó en el perfil de Instagram de G que nunca sería como Selena y que disfrutara sus 15 minutos de fama.

Estas fueron las publicaciones.







"Tu contruiste tu carrera en base a Selena Quintanilla. Todo está grabado en vídeo", luego los mensajes fueron borrados de la red social, pero ya muchos lo habían visto.



Poco después del incidente, Quintanilla aseguró que él no tenía nada que ver con lo que le habían comentado a la reguetonera.