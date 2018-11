Tío de Óscar Munguía: "Mi sobrino tenía sus vicios y todo, pero no era un delincuente"

LA CEIBA, HONDURAS.- Héctor Zelaya, tío y uno de los hombres de confianza del futbolista del Vida asesinado la madrugada del domingo, Óscar Munguía, lamentó la muerte de su sobrino y adelantó que tomarán la venganza por sus propias manos si las autoridades no hacen nada al respecto.



"Si nos damos cuenta y llegamos a localizar al tipo ese que le quitó la vida a mi sobrino vamos a hacer la venganza si las autoridades no la hacen, eso no va a quedar impune. Estoy de acuerdo a un delincuente, pero a mi sobrino... tenía sus vicios y todo pero nunca fue un delincuente", alzó con el semblante de rabia.



Agregó: "Ellos dicen que van a tomar medidas del caso, pero eso no, eso se hace en el momento, pero después queda como que maten a un perro.



Ante ello detalló el momento en que se enteraron del incidente, aunque remembra que ya no pudieron a hacer más. "A las tres de la mañana nos vinieron a avisar, pero cuando llegamos al hospital ya estaba muerto. Está bien morir por las manos de Dios, pero en las manos de otra persona... es triste la situación en este país".



También recordó los momentos imborrables que vivió con Munguía, quien era catalogado como un joven dinámico y alegre. "Conmigo nunca fue malcriado, lo aconsejé. Él no tenía problema con nadie, pero estando en la calle cualquier cosa puede pasar", expresó.



La realidad de todo ello es que su muerte ha calcado a la familia Zelaya, quienes lloran su marcha desconsoladamente.