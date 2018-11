El Club Deportivo y Social Vida llora la muerte del arquero Óscar Munguía en La Ceiba

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡El fútbol hondureño se viste de luto! Tras el fallecimiento del arquero del Vida, Óscar Munguía, quien fue víctima de asesinato en La Ceiba este domingo en horas de la madrugada, compañeros de equipos y demás futbolistas ha expresado su sentir con el jugador de 27 años traducidas en desgarradas palabras.



"Es difícil asimilar este tipo de noticias, el poco tiempo que compartimos sirvió para agarrarte mucho cariño. Siempre te recordaremos por tu buen humor y alegría te vamos a extrañar en el equipo bro. Dios te tenga su Santa Gloria Chin", centrocampista del Vida Denis Meléndez.



"La noticia me cayó de sorpresa. En su momento todos me empezaron a llamar y a escribir porque en las notas aparecían que se trataban de un portero del Vida, hasta que corroboraron que no era yo. En lo demás era un compañero que lo tuve al menos cuatro años. Me da pesar para su familia, sus hijos y su esposa. Con Munguía no había tristeza, era un tipo que llevaba alegría al grupo. Lo vamos a echar de menos como compañero", arquero del Vida, Ricardo Canales.



"Recibí la llamada a las cuatro de la mañana, en su momento no creí hasta que revisé las redes sociales. Hasta el momento no lo puedo creer, es un pesar porque es un compañero de lucha durante cuatro años juntos. Era una persona muy alegre. Sabes, aunque en el equipo había problemas económicos, su alegría nadie se la quitaba", futbolista del Vida, Marvin Bernárdez.



"Es una noticia terrible y esperamos que se haga justicia. En lo demás hará mucha falta, él solía poner el ambiente en los viajes con sus apodos, era una persona muy alegre", agrega por su lado Elder Torres.



"Te nos fuiste hermano. Desde acá, muy triste dedicanos una sonrisa como siempre desde el cielo", lamenta Elías García.



"Es una noticia que nos rompió el corazón a todos los que lo pudimos conocer. Era una excelente persona bien alegre con gran futuro por delante. Personas como Sain nunca se olvidarán, siempre lo vamos a recordar. Dios brinde fuerzas a la familia Munguía, sé que no es fácil. Dios con ellos", excompañero en el Vida, Kenneth Hernández.



"Qué difícil despertar y que te den este tipo de noticias. Que descanses en paz hermano", delantero del Vida Cholby Martínez.



"Despertar y ver noticias como estas entristecen al corazón. Wow... siempre te recordaremos Chin. Gracias por esos consejos en el banquillo. Me quedo con los mejores momentos", Rossel Cacho.

"Hermano, difícil saber que ya no estás con nosotros, pero sé que estarás en un mejor lugar. Dios te tenga en su Santo seno", guardameta del Victoria, Erick Valentín.



"Es difícil lo que pasa en nuestro país. Descansa en paz hermano", delantero hondureño, Roby Norales.



"Despertar con este tipo de noticias duele hermano. Nos harás falta bro. Dios te tenga en Santa Gloria Chin", delantero del Vida, César Guillén.

"Estuve con él por tres años. Era un tipo que pasaba contento y con vibras positivas. No habían un día en que estuviera triste, sus bromas eran normal en los entrenamientos. Pese a que no tuvo una carrera larga sus consejos eran importantes", delantero hondureño, Douglas Martínez.