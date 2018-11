Zonas de Honduras que estarán sin electricidad el domingo 18 de noviembre

De 8:00 AM a 4:00 PM se harán los cortes de energía.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias colonias y aldeas de la zona norte de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el domingo 18 de noviembre debido a la programación de labores de mantenimiento a transformador.



Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas 317, 318, 319 y los circuitos BER-L288 y BER-B208, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación el listado de los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



En El Progreso, Yoro de 8:00 AM a 4:00 PM

Mangandi 2 de Marzo

Altos de El Progreso

Los Ángeles

Las Mercedes

Buenos Aires

Los Pinos

Ramírez Reina

Rodolfo Cárcamo

Montevideo

Residencial El Progreso

La Cañada

Mercado Municipal

Nueva Jerusalem

Colonia Jensen

La Sirena

Barrio Las Delicias

Subirana

Colonia Brisas del Ulúa

Barrio Cabañas

Catedral Las Mercedes

Colonia Nacional

Colonia San Antonio

Barrio Los Pinos

Barrio El Barro

Colonia Castillo

Barrio San José #2

Emanuel 1 y 2

Suazo Córdova

Panchame

Los Laureles

Juan Carias

Colonia Corocol 1, 2, 3

Berlín

Ebenezer

Col. Sitramedhys

Juan Ramón Morales

Las Golondrinas

Flores de Mayo

El Obelisco

Las Acacias

6 de Julio

Quebrada Seca

Residencial Andalucía

El Centenario

El Naranjo

Residencial La Orquídea

Barrio San Miguel

Col. Sta. Elizabeth

Col. Fátima

Buena Vista

Las Chumbas

Palo Blanco

Las Filipinas

Col. Marvin Reyes

Aldea El Porvenir del Norte

Col. Aurora

El Compadre

La Rubí

Colonia Nuñez

Buenos Aires

Crucitas 1,2 y 3

San José del Negrito

Brisas de La Libertad

Residencial La Pires

18 de Septiembre

Residencial La Romana

Residencial Alameda

Colonia Los Castaños

Colonia 7 de Abril

Pueblo Nuevo

Subirana

El Milagro

4 de Septiembre

San Luis Zacatales

La Tejeda y zonas aledañas



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula, Cortés

Molina Harinero

Colonia Sitraalus.