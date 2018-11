El artículo de Octavio Carvajal: Burgueses parásitos

No más engaños de burgueses que riñen la corrupción evadiendo tributos.

Octavio Carvajal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace más de una década venimos oyendo a unos ricachos (reducto de parásitos) tener la varita mágica para resolver los intensos problemas nacionales.

Esta reata de vividores exige la dimisión de Juan Orlando Hernández Alvarado y olvida –por mera codicia- que, desde eras militares, tapó chorro de vilezas y golpes de Estado. Se creían los ruiseñores de Honduras.

En río revuelto… ganancia de tiburones. Eso vemos en medio de tres ciclos al hilo de tutelas azules. Miles añoran la salida de JOH. Tropas soñadas de pulcras, “voces del pueblo” urgen adelantar elecciones generales, expulsar de la Presidencia al indómito. Su reñida reelección mediante afeites en la carta magna tiene en el voladero a sus rivales.

Gritos

Y aquí no estamos para defender políticos, empresarios, periodistas ni mucho menos gobernantes pícaros. Empero, es injusto y reprochable que quienes se idean “opositores” demanden que JOH abdique –según dicen por dictador- si buen grupo de ellos ensalza y calla ante los crueles abusos de tiranos foráneos que tapan los gritos de su gente con muerte o con penal.

Si bien JOH no es ningún santo bajado del cielo, tampoco lo son sus antecesores. Hasta ahora, ningún jefe ha probado total decoro en sus regencias. Todos han tenido huracanes de corrupción. Si la reelección no es legal, mucho menos es perdonable que un grupillo de solapados se lave las manos con las que asaltó el erario en épocas pasadas.

Esa doble cara de “justos”, de “puros” quiere cárcel para el actual mandatario. Señala que su continuismo es arbitrario. Solo juzgan “corrupto” a JOH. ¿Será que intuyen a “Mel”, Micheletti y “Pepe” Lobo como inquilinos del paraíso, que no merecen La Tolva, que más bien se bolsearon a sí mismos para sustentar a los haraposos? Ni perdón ni olvido para nadie, ¿verdad doña Bertha?

Bulto

Su lío, al final, es JOH y no los actos de corrupción de su régimen ni del resto de presidentes. Entre los acrisolados están empresarios que no crean trabajo para nadie y cuando tuvieron industrias, no pagaron colosales deudas a la ENEE, se robaron millones de la Corporación Nacional de Inversiones (Conadi) y, de remate, nunca honraron prestaciones.

Ahí andan unos “turcos” y criollos ladinos de foro en foro, cacareando castidad, prudencia pidiendo la cabeza de Hernández Alvarado y son meros malandrines, usureros, come cuando hay, saltatapias, robagallinas que producen energía eléctrica a costillas de represas estatales, de ríos naturales cedidos malamente a sus empresas. ¿Dónde está la moral de ustedes? Sean coherentes con su falaz discurso de moral.

En palabras llanas, los amorales quieren dictarnos solo lo que a ellos (as) les parece dictadura, corrupción o impunidad sin tocarles sus cloacas, su mundo inmundo, que seamos eco tonto de sus apetitos para lograr el poder y hacer cosas peores de las que venimos sufriendo. Es una ristra de políticos, financieros, periodistas, policías y militares que se cuadran, callan y matan por el billete.

Coca

La tarima de éticos también la dirigen peritos de toda calaña. Saltan unos “defensores de derechos humanos” longevos, amos en sus entes y unos diplomáticos que critican la antojadiza reelección de JOH. Callan que con todo y sus hijos mamaron de su primer mandato y de anteriores. Otros, hablan de pus cachureca y desde juntas castrenses se acostaron con capos de la droga hasta quedar sin tabique en el Congreso Nacional.

Son “intelectos” que ayer se robaron y cedieron el país a criminales, escupieron la Constitución y, hoy, por apremio, la invocan. Alegan fraude electoral, piden constituyente, que cese el Presidente y son parte del elenco delictivo de nuestra ruina. Regentes del Banco Central de Honduras (BCH) odian la corrupción y trazaron su asalto en 2009. Además, firmaron la imparable devaluación. ¡Basuras!

Ahora, curan sus maldades. Medio mundo es corrupto menos ellos ni sus doncellas. Ricos insaciables. Lo que les apura es sorber pronto la teta pública, volver a sus locuras en Washington y en otras legaciones donde empinando el codo olvidan que son una casta de parásitos, parto de corruptos.