Pancarta amenazante aparece en sede de América de Cali 

BOGOTÁ. COLOMBIA.- América de Cali, uno de los grandes del balompié colombiano, vive momentos de tensión luego que a la entrada de su sede deportiva apareció el viernes una pancarta con una legenda amenazante y la posterior exigencia de la beligerante barra Barón Rojo Sur de la salida de siete jugadores.



Los fanáticos del club están muy descontentos por su no clasificación a los cuartos del final del torneo Clausura.



“Si un directivo matamos, la historia recuperamos”, dice el mensaje y la policía anunció que investiga su origen. América por su lado no se ha pronunciado.



América, antes el pronunciamiento de la barra, anunció la salida de seis futbolistas, entre ellos el lateral izquierdo Pablo Armero, miembro del combinado de Colombia que alcanzó la fase de cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014.



La permanencia del arquero brasileño Neto Volpi estaba en suspenso y en el grupo se destaca el delantero venezolano Fernando Aristeguieta, autor de cinco dianas en el Clausura.



“Pedimos urgentemente basados en argumentos como el bajo rendimiento, la displicencia, el irrespeto hacia la parcial americana y hacia la historia del club, la salida inminente de los siguientes jugadores: Avimiled Rivas, Alejandro Bernal, Carlos Bejarano, Diego Hérner, Carlos Lizarazo, Joseph Cox y Jonny Mosquera”.

América, 13 veces campeón de la liga colombiana y en cuatro ocasiones finalista de la Copa Libertadores, estuvo en segunda división un lustro, volvió a primera en 2017 y esta temporada tuvo una campaña muy discreta. Levantó el rendimiento las últimas fechas tras la llegada del estratega Fernando Castro pero no le alcanzó para evitar la eliminación.



La barra en otro aparte de su pronunciamiento indicó: "Total apoyo y respaldo al técnico Fernando Castro y deseamos que se respete su decisión respecto a la salida y llegada de jugadores con el fin de que se pueda desarrollar un verdadero proyecto deportivo que sea ante todo exitoso".



El ex futbolista Ricardo el “Gato” Pérez entretanto gestiona en el exterior la vinculación de nuevos jugadores con miras a la temporada de 2019.

Deportivo Cali, rival de patio de América, también fue eliminado y sus hinchas no paran de protestar.







