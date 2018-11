Xiomara Castro lanza otro riflazo contra Salvador Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama de Honduras, Xiomara Castro Zelaya, volvió a tildar de "desgraciado" al expresidenciable Salvador Nasralla en su cuenta de Twitter a pesar de que el "Señor de televisión" había asegurado que ella no escribía sus tuit.



"He escuchado a @SalvaPresidente intervenir en medios con dos argumentos: uno que estoy fuera del país MIENTE! Y otro que no manejo mi twitter MIENTE! Mentir es también corrupción".



"El respaldo que te entregamos @SalvaPresidente es lo más valioso de la política, la candidatura. Hoy atacas a @PartidoLibre, el pueblo no duda de quien escribe en esta cuenta, estoy segura que los hondureños libres saben igual que yo que MIENTES. Repito: eres desagradecido", escribió Xiomara.

Las diferencias entre Nasralla y la dirigencia del partido Libertad y Refundación (Libre) cada vez se han vuelto más distantes, sin embargo, la gota que derramó el vaso fueron los señalamientos que el expresidenciable hizo durante una comparecencia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).



En ese lugar el "Señor de la Televisión" aseguró que "si yo no hubiera participado en política con Manuel Zelaya Rosales, Estados Unidos hubiera permitido que yo fuera presidente".



Esto fue tomado a mal por Libre y la primera que salió a reclamar fue Xiomara Castro, quien utilizó sus redes sociales para lamentar haberle cedido la candidatura a Nasralla.



"@SalvaPresidente Nunca dijiste que es más importante la opinión de EEUU que la del pueblo, si hubiera conocido tu doble moral jamás habría cedido mi candidatura. Ganamos por la unidad tú no eres honesto, eres un desagradecido", fue el primer tuit de la esposa de "Mel".



Por su parte, el ex candidato presidencial, dijo estar seguro de que quien escribió los tuits de Xiomara Castro es alguien que ha hecho co-gobierno con el Partido Nacional.



"Este tuit no lo escribió Xiomara porque en primer lugar ella sabe que mi honestidad está a prueba, así que ella no escribió este tuit sino quienes han hecho co-gobierno con el Partido Nacional pero lo quieren ocultar", comienza un texto escrito por Nasralla que fue leído en el programa radial Carlos Ridel Presenta en presencia del excandidato.



El presentador de televisión aseguró en la misiva que "todo el mundo sabe que Libre ha hecho co-gobierno con Juan Hernández y por eso ahora tienen una actitud sumisa ante el Partido Nacional y esto lo quieren ocultar". Según Nasralla esto ha creado inconformidad en Libre.

Sin embargo, para que no quedará duda sobre su autoría en el tuit, Castro utilizó nuevamente sus redes sociales para escribir: "Repito: eres desagradecido".