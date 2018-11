Motagua comparte con su afición previo al inicio de semifinales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua pasó un momento ameno con su afición en Diunsa Los Próceres, previo al inicio de las semifinales de la Liga Nacional, donde Las Águilas esperan rival.



En esta oportunidad, el Azul convocó a sus jugadores titulares quienes se tomaron algunas fotografías con los hinchas. Los aficionados que se avocaron al lugar, exigieron a Motagua ganar la copa 16.



Para jugadores como el paraguayo Roberto Moreira, es muy importante cargarse de buenas vibras para el primer partido de la semifinal. "Es bonito estar con los aficionados, ver que la gente nos acompaña y nos motiva a seguir adelante. Nosotros y ellos queremos ser campeones", dijo el delantero.



Al paraguayo se le consultó sobre la exigencia de la afición de conseguir el título 16 para Motagua, como una recompensa tras haber perdido el título de Liga Concacaf, Moreira habló sobre ello.



"Sí, ellos nos pide el campeonato y nosotros tenemos que ir cumpliendo cada uno de los objetivos que nos proponemos. Primero era quedar campeón de las vueltas y ahora es ganar el primer encuentro de la semifinal. Tenemos una revancha rápida para reponernos, sabemos que perdimos una final contra el Herediano y ojalá que la recompensa sea salir campeones", recalcó.

Algunos miembros de la barra Revolucionarios, se hicieron presentes para dar aliento a sus jugadores. Foto: Twitter Motagua





Motagua, que espera en semifinales a su rival que podría salir entre los cruces de Real España vs Marathón o UPNFM vs Platense, se enfoca en un sólo objetivo, ser campeón.



"Yo creo que son difíciles todos, en esta instancia se vuelve más complicado el campeonato, sabemos que hay que estar concentrados y mantener la calma en todo momento, es verdad que tenemos una ventaja pero no hay que volverse locos. Todos los clubes en semifinal juegan al límite", agregó Morerira.



Morerira se tomó el tiempo para analizar a los posibles rivales de Las Águilas en semifinales, "sí, el otro día vi el partido entre Marathón y Real España y ahí vamos perfilándolo para ese lado pero todo se puede dar en el fútbol, uno es consciente que las posibilidades son cercanas. Nosotros los estudiamos y sabemos que no podemos equivocarnos en estas instancias", cerró diciendo.



Por la tarde, el Ciclón entrenará en el complejo Pedro Atala Simón donde trabajará a puertas cerradas. Motagua jugará mañana sábado por la tarde, contra el Santos de Siguatepeque en el estadio Roberto Martínez Ávila.