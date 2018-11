Portugal e Italia persiguen la 'Final Four' de la Liga de Naciones en Milán

MILÁN, ITALIA. -Un punto le vale a Portugal, el sábado en Milán ante Italia, para alcanzar la 'Final Four' de la nueva Liga de Naciones, pero la Nazionale no ha dicho su última palabra y también tiene opciones de lograr el pase y jugar por el título en junio de 2019.



Italia, ausente del Mundial de Rusia, prosigue su reconstrucción y una clasificación para la final a cuatro del nuevo torneo de la UEFA supondría un espaldarazo. Para lograrlo deberá ganar a Portugal y que el equipo luso, actual campeón europeo, no se imponga tres días más tarde contra Polonia.



La velada en Milán tendrá un protagonista, el defensa de la Juventus Giorgio Chiellini, que cumplirá 100 partidos como internacional y lo hará como capitán del cuatro veces campeón mundial.



"Señor Chiellini y Señor Bonucci podrían ir a Harvard a dar clases sobre el papel del defensa central. Son fantásticos, totalmente fantásticos", señaló Jose Mourinho, entrenador del Manchester United, tras la tercera jornada de la Liga de Campeones, cuando vio a sus atacantes toparse una y otra vez con la veterana muralla.



En San Siro el sábado Bonucci y Chiellini estarán en la zaga ante un equipo portugués que no cuenta con Cristiano Ronaldo, que se toma un respiro como internacional para centrarse en su nueva carrera en la Juventus, precisamente junto a los defensas italianos.



Son solo seis los italianos que han alcanzado el centenario como internacionales. Y la lista es de gran altura: Buffon, Cannavaro, Maldini, De Rossi, Pirlo y Zoff.



"Ha sido una aventura fantástica, soñamos con ser futbolistas, jugar en Serie A, en el equipo nacional... Pero llegar a 100 partidos internacionales, va más allá de la imaginación", declaró esta semana el jugador de 34 años sobre una aventura que comenzó hace 14, con un primer partido el 17 de noviembre de 2004 contra Finlandia, solo dos meses después de debutar en Serie A con la Fiorentina.



El Italia-Portugal es el único partido de la Liga A, la primera división de la Liga de Naciones, programado para el sábado.



Además se disputa el Turquía-Suecia de la Liga B, el Albania-Escocia, el Rumanía-Lituania y el Serbia-Montenegro de la C y dos partidos de la D; Azerbaiyán-Islas Feroe y Malta-Kosovo.Por