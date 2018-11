Una noche con la Selección de Honduras en el Estadio Nacional

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bienvenida nuevamente, Bicolor, a la capital. La cita es a las 8:00 PM en el Estadio Nacional. Honduras se mide ante Panamá en un juego de fogueo que de amistoso no tiene nada.



Con Panamá nos une una rivalidad muy marcada y es que los canaleros han sido difíciles de vencer últimamente. Durante la eliminatoria de Rusia 2018 la escuadra catracha perdió 0-1 en casa y empató 2-2 en el Romell Fernández.



En el camino de Brasil 2014, Honduras y Panamá empataron 2-2 en el Olímpico y en tierras canaleras la H sucumbió 0-2.



La última vez que le ganamos a los panameños fue por la Copa Centroamericana, 1-0 con gol de penal de Eddie Hernández. Sin embargo, a nivel de eliminatorias mundialistas el último triunfo se registró en mayo del 2000, un 3-1 en el estadio Nacional con doblete de Carlos Pavón y chilena de Tyson Núñez.



La ruta está trazada

Honduras se está renovando y su principal objetivo es estar en el Mundial de Qatar 2022. La H necesita recuperar la confianza de sus aficionados. Este partido representa apenas el cuarto amistoso del año, tres partidos perdió contra Corea y El Salvador y empató con Emiratos Árabes Unidos.



En casa, a ganar...

Jorge Jiménez y José Valladares serán los encargados de dirigir los amistosos ante Panamá y Chile el martes.



“Yo creo que son dos partidos motivantes para los futbolistas y poder cerrar el año con buenos resultados, dos juegos de alto nivel, son rivales de mucha exigencia, calidad. Hoy somos nosotros los que tenemos que verlos con mucho respeto y definitivamente para el país es una gran ganancia”, señaló Jiménez.



El compromiso es total en los jugadores. Jerry Bengtson se encuentra muy contento por su retorno a la Selección Nacional. “Nosotros estamos en nuestra casa y vamos a hacer un partido muy inteligente y serio, no hay juegos amistosos y vamos a empezar ganando”.

Los panameños vienen bien dirigidos por el experimentado Gary Stempel.



Este estratega conoce mucho de Honduras y hasta se coronó campeón de la Copa Uncaf 2009 en el Nacional. “Son buenos recuerdos, pero el presente es muy diferente. Ya no contamos con esa generación de futbolistas, traemos un grupo nuevo que quiere hacer bien las cosas. Los partidos contra Honduras y Ecuador nos servirán para ir tomando decisiones”, dijo Stempel.



Panamá tiene una gran presión ya que su última victoria fue en abril contra Trinidad y Tobago. Los panameños no ganaron en el Mundial de Rusia y siguen arrastrando malos resultados. Stempel y su grupo vienen con cierta presión. La noche será espléndida para que Honduras haga explotar el Nacional y que los catrachos puedan celebrar el primer triunfo del año.