Los migrantes que van en la caravana tendrán que esperar en México para solicitar asilo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El mensaje de Estados Unidos para los centroamericanos que van en caravana es claro, no es con palabras mágicas que van a entrar a esa nación, como les han prometido algunas personas que han promovido la masiva migración.



Así los advirtieron Mauricio Claver-Corone, Asesor Especial del presidente Donald Trump y director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional; Dale Eppler, Subsecretario Adjunto Interino del Departamento de Estado del Buró en Asuntos del Hemisferio Accidental y Carlos Díaz, subdirector interino del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras del Departamento de Seguridad Nacional en una teleconferencia con medios de comunicación del Triángulo Norte de Centroamérica, entre ellos, EL HERALDO.

Claver-Corone explicó que la reunificación familiar no es una base para solicitar asilo en Estados Unidos y la búsqueda de oportunidades económicas tampoco es un argumento válido para hacer las solicitudes.



La realidad es que a un pequeño porcentaje de las personas que piden asilo, es a las que se les otorga este beneficio, porque en los últimos años ha explotado el número de personas que han tratado de abusar de esta generosidad que da el gobierno de Estados Unidos, recriminó.



Las protecciones de asilo solamente son para personas que está viviendo una persecución por gobiernos pasados en temas de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a un grupo social y por sus opiniones políticas.



Al mismo tiempo afirmó que el presidente Trump tiene autoridad plena para suspender o restringir el acceso a Estados Unidos de personas cuando es de interés nacional, y actualmente está usando esas autoridades para no tolerar ciertos abusos en los programas y procesos de migración y asilo.



Díaz por su lado indicó que toda persona que busque pedir asilo tiene que hacerlo por un puerto de entrada, y quienes van en caravana hacia aquel país deberán esperar en el lado de México, porque no se atenderá a todos de una sola vez.

En octubre pasado 60,745 personas llegaron a los puestos de entrada de Estados Unidos y fueron declarados no admisibles, y ahora mismo, estos puestos de entrada están en toda su capacidad.



“Las personas que ven a presentar su reclamo de asilo, van a tener que esperar en México a que tengamos espacios y cupos en esos puestos de entrada, que están diseñados para mantener el control legal de personas, y es limitado”, afirmó.



“El mensaje para estas personas que están a punto de llegar, es que van a tener que esperar, tener paciencia y esperar en el lado de México hasta que nosotros tengamos cupo para darle la oportunidad de presentar su reclamo”, recalcó.



Díaz precisó que el Departamento de la Defensa ha mandado un destacamento de efectivos militares a la frontera sur de Estados Unidos, moviéndolos de Texas hacia San Diego y Arizona, para estar listo a cualquier eventualidad.



Para Claver-Corone, muchos participantes han sido inducidos por actores políticos que también buscan desestabilizar a sus países y a la región en general, pero “la migración ilegal no es tolerada, ni podrá ser tolerada en Estados Unidos”.



Incluso la manipulación de personas con fines políticos o con fines de lucro, no serán toleradas por su gobierno, aseguró.



“Nosotros estamos trabajando con los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, y sabemos que las personas que están emigrando y que han caído en garras de los actores de estos grupos aman a sus países, quisieran estar en sus países, con sus familias”, refirió.

En ese sentido declaró que “nuevamente nos comprometemos a trabajar con esos gobiernos y buscar la manera para que hayan oportunidades de crecimiento económico, de desarrollo para esos países”.



Por su parte, Dale Eppler, Subsecretario Adjunto Interino del Departamento de Estado, demandó a los centroamericanos a que no tomen ese camino lleno de riesgo a la frontera de Norteamérica, porque son muchos los peligros en enfrentan.



Para Estados Unidos es buena la iniciativa de Honduras en promover la repatriación de hondureños que van en la Caravana, hacia la nación del norte, y que se puedan regresar desde Guatemala o México.

