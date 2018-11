Tribunal Disciplinario emplaza a Elvin Santos para que responda a los señalamientos de Luis Zelaya

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría del Tribunal Disciplinario del Partido Liberal de Honduras citó y emplazó al diputado de su ente político, Elvin Ernesto Santos, para que responda a la denuncia realizada por el presidente de Consejo Central Ejecutivo del PL, Luis Zelaya.



Zelaya solicitó la expulsión del Santos por un presunto acto de desacato a una resolución del Consejo Central Ejecutivo. En consecuencia, el parlamentario deberá presentarse el próximo 21 de noviembre de 2018 a las oficinas del ente político.



Tras la convocatoria, el también ex vicepresidente hondureño dijo que los ataques se están volviendo personal. “Cuando las personas en su corazón tienen odio y tanto anhelo de hacer daño, hay que orar mucho por ellos”, manifestó.



“Luis Zelaya es un hombre que se ha dedicado en los últimos meses, no a unir el partido, sino a andar denigrando a uno en todo y en cada uno de los espacios que tiene capacidad de hacerlo, su odio y su ataque personal lo ponen en evidencia es casi una enfermedad y uno no tiene otra alternativa que orar por él”, expresó Santos.



“Yo nací liberal, tengo años de haber militado y estar militando en mi partido como lo ha sido mi familia”, agregó.



“Estoy en toda la disposición de aclarar y de defender mis derechos tanto constitucionales como de todas las leyes, estamos en un país que nos merecemos esas luchas en todas las instancias correspondientes”, concluyó Santos.