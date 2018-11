¿Qué dijo Pepe Lobo sobre sobornos a expresidente hondureño, según testigo en juicio de "El Chapo" Guzmán?

Pepe Lobo asegura que no tiene idea de lo que dijo un testigo en el juicio contra 'El Chapo' Guzmán, quien dijo haber sobornado a candidatos presidenciales en Guatemala y a un expresidente de Honduras y a exfuncionarios hondureños que no identificó. (Foto: Alejandro Amador / EL HERALDO)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los tentáculos de "El Chapo" Guzmán se extendieron hasta Honduras y ahora salpica a un expresidente de la República, según reveló el miércoles un testigo en el juicio que se le lleva a cabo al narcotraficante mexicano en Estados Unidos.

Ante el eco que ha generado esta información a nivel internacional, el expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa reaccionó ante los medios de comunicación al ser consultado al respecto.

Según Pepe Lobo, no tiene conocimiento alguno de ello y asegura que pone en duda las declaraciones de los testigos.

"No tengo ni idea, mire, cuando aquellos delincuentes en el norte -Los Cachiros- habían dicho que me sobornaron a mí, si en mi gobierno luché fuertemente contra el crimen organizado”, respondió Porfirio Lobo cuando se le consultó si estaba al tanto de estos señalamientos a un exmandatario hondureño, aunque aún no se sabe de quién se trata.

"Yo empecé a luchar fuertemente contra la delincuencia, contra el crimen organizado y se empezó a incautar droga, dinero, se reformó la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos; yo negocié la extradición con Estados Unidos", explicó Lobo Sosa, para contradecir declaraciones de quienes implican su gobierno con actividades ilícitas.

"A estos delincuentes que hablan allá se les hizo la gran incautación en el 2013", en referencia a Los Cachiros, hondureños que están extraditados en Estados Unidos y que han salpicado a su hermano, Moncho Lobo.

El expresidente continuó cuestionando que "cómo podemos darle credibilidad a un delincuente de altos vuelos, en el caso de estos del norte, esos Cachiros son asesinos confesos de 78 personas, ¿qué moral pueden tener?".



Los señalamientos

César Gastelum Serrano, un narco colombiano que es uno de los testigos en el juicio contra "El Chapo" Guzmán, aseguró en su declaración ante el juez haber sobornado a un expresidente de Honduras y a exfuncionarios hondureños que no identificó.

Gastelum, antes de ser detenido en México, era una pieza clave en el tráfico de cocaína a gran escala a través de la ruta Colombia, Honduras, Guatemala, México y que tenía como destino final Estados Unidos, al ser socio de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del poderoso cartel de Sinaloa.



Tras años huyendo de la justicia, EL HERALDO conoció que el narco se habría establecido por mucho tiempo en San Pedro Sula donde hizo conexiones con la organización de los Valle Valle.



"¡El presidente de Honduras fue coimeado por un testigo que coopera con Estados Unidos!", aseguró Jeffrey Lichtman, abogado defensor de "El Chapo".

De acuerdo con Lichtman, este mismo testigo mató a un fiscal hondureño y estuvo involucrado en un plan para matar a un expresidente de Honduras.