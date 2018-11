Salvador Nasralla afirma que tuit de Xiomara Castro no lo escribió ella

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -El ex candidato presidencial, Salvador Nasralla, dice estar seguro de que quien escribió los tuits de Xiomara Castro es alguien que ha hecho co-gobierno con el Partido Nacional.



"Este tuit no lo escribió Xiomara porque en primer lugar ella sabe que mi honestidad está a prueba, así que ella no escribió este tuit sino quienes han hecho co-gobierno con el Partido Nacional pero lo quieren ocultar", comienza un texto escrito por Nasralla que fue leído en el programa radial Carlos Ridel Presenta en presencia del excandidato.



El presentador de televisión aseguró en la misiva que "todo el mundo sabe que Libre ha hecho co-gobierno con Juan Hernández y por eso ahora tienen una actitud sumisa ante el Partido Nacional y esto lo quieren ocultar".



Según Nasralla esto ha creado inconformidad en Libre. "Por eso hay brotes de inconformidad a lo interno de Libre, como por ejemplo el padre Melo dijo que está decepcionado de Libre y por eso lo atacan y son quienes quieren ocultar su co-gobierno con el Partido Nacional".



"Lo que dije y sigo sosteniendo es que en Honduras los presidentes necesitan tener la venia de los Estados Unidos. No existe presidente en Honduras que no haya sido electo sin que Estados Unidos haya bajado el dedo para aprobarlo", sostuvo.



"Es indudable que el hecho de que yo estuviera en un partido de izquierda hizo que la gran nación del norte influyera para que no se me permitiera llegar al poder, pero estoy agradecido con Libre por haberme prestado sus estructuras para participar en las elecciones que me llevaron al poder y debo decir que si hubieran diferencias solo serían a nivel de la dirigencia de Libre y no en la base", continuó el excandidato de la Alianza.



Por otra parte, señaló que las personas están tomando las palabras que el dice y usándolas de manera incorrecta. "Creo en la utilización de las palabras se pone en boca de uno, cosas que uno no quiere decir".



La ex candidata presidencial y ex primera dama, Xiomara Castro, causó polémica esta semana al decirle a Salvardor Nasralla que era un desagradecido y que se arrepentía de haber cedido su candidatura.