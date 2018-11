VÍDEO: Papá de Belinda la regaña por no usar sostén

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La actriz y cantante mexicana Belinda compartió en sus redes sociales el "regaño" que le hizo su papá por no usar brasier.



La bella artista, de origen español, utilizó un sexy blazer color blanco, sin nada dentro, que dejaba ver su sensualidad y esbelta figura, sin embargo, parece que a su papá no le gustó mucho el look de su pequeña, ya que le preguntó si el sostén era invisible.



Ignacio Peregrín, nombre del papá de Belinda, le recriminó a su hija que por llevar ese escote "van a pensar que soy un papá consentidor".



"No se ve nada, papá, qué exagerado, es la moda. Aparte, estoy en edad de usar esto, ya después no voy a poder", se escucha decir a la artista en el vídeo que ella misma graba para compartir en sus historias de Instagram.



Belinda tiene 29 años de edad e inició en el mundo artístico cuando tenía siete años.



Mira el vídeo aquí