Medios mexicanos denuncian abusos de los que son víctimas los migrantes de la caravana

TIJUANA, MÉXICO. -"La ayuda no debe ser exclusiva para algunas personas, nuestra condición de seres humanos es lo que nos motiva a ayudar a los migrantes. Le pedimos al Estado mexicano que actúe con responsabilidad y urgencia en la desaparición de nuestros hermanos centroamericanos", fue el primer mensaje de Arturo Peimbert, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca.



Varios medios mexicanos, entre ellos Proceso.com.mx,, han comenzado una campaña para poder denunciar los abusos contra los migrantes y los casi cien centroamericanos que han desaparecido en este mes.



Peimbert llegó a denunciar hace unos días la desaparición de hasta cien migrantes de la caravana y que estos podrían estar en manos de Los Zetas.



"Lamentablemente en este país, si los que estuvieran desaparecidos fueran migrantes o turistas holandeses, suizos o norteamericanos, hoy el estado mexicano completo estaría volcado en búsqueda", cita un vídeo publicado por el Ombudsman.



"Se moverían todos los esfuerzos de todos los niveles. Pero como no son de tez blanca ni pertenecen a un país poderoso, son morenos, son pobres y vienen de Centroamérica, entonces lo que hace el estado es voltear hacia otro lado y hacer como que no pasó o, peor aún, decir que estamos mintiendo", continúa el audiovisual que muestra imágenes de la caravana.



"Recientemente hemos denunciado que posiblemente existen entre 90 y 100 personas desaparecidas, es importante en este medio poder aclarar cómo llegamos a esta conclusión, son dos razones, testimonios que nos dan personas que subieron sus familiares a camiones tipo 'torton' a la altura de la ciudad La Isla y después de estos días no las han podido encontrar", comienza a relatar Peimbert en un segundo vídeo publicado en su página oficial de Twitter.



"Y la otra fuente es testimonial de personas que a la altura de la carretera de Puebla, México, iban dentro de estos camiones y fueron bajadas por la fuerza y subidas a otros camiones sin saber a qué destino iban. El cálculo que hicimos de las quejas que tenemos de personas que no encuentran a sus familiares coincide con la capacidad de estos camiones", asegura el defensor de derechos humanos.



De acuerdo con el informe del medio mexicano, hay al menos tres menores no acompañados desaparecidos, además de hasta mil menores de 17 años a quienes no les han brindado servicios especiales de salud.



Se menciona también que hay dos docenas de mujeres que están embarazadas de seis meses o más, que no están recibiendo atención médica.



La caravana de migrantes, que salió el pasado 13 de octubre, acaba de cumplir un mes de caminar en busca de su sueño americano.



Cuatro hondureños han muerto en esta travesía que comenzó desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula y que ya está llegando a la frontera de Estados Unidos y México.

