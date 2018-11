Sara Carvajal de Popa, más que bloguera, una talentosa hondureña que conquista a los rumanos  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Encajar de forma perfecta en una cultura completamente desconocida no es tarea sencilla, sin embargo, sí es posible destacar cuando te acompañan la pasión por la actuación, las letras, la moda y el romanticismo.

Precisamente así es Sara Carvajal de Popa, una joven sampedrana que decidió aventurarse a Rumania para estar junto al amor de su vida. Una vez instalada en el país europeo dio rienda suelta a sus talentos y anhelos.



Sara de Popa es tan multifacética que en menos de tres años de radicar en Bucarest, Rumania, ya incursionó como bloguera, escribió su propio libro, apareció en comerciales televisivos e inició una carrera actoral. ¡Toda una emprendedora innata!



A su lado está Stoica Cristinel Popa, su esposo. El joven rumano es un destacado politólogo e historiador graduado de la Universidad de Harvard. Desde que se conocieron en un seminario… surgió el amor a primera vista.



Las alas de Sara de Popa se abrieron en Rumania en 2015. Ese país le permitió ser imparable, aunque aclara que todo ha requerido estrategias, diplomacia y visión.



Empecemos hablando de su blog titulado “Sara Popa”. Aunque en Honduras un fotógrafo y diseñador gráfico criticaron duramente sus contenidos, en Rumania se convirtió en una portavoz de los catrachos. “Los expertos me decían que las letras y combinaciones de colores (del blog) eran nefastas, pero noté que ambos estaban en su zona de confort. Mas tarde aprendí que muchos pierden el tiempo haciendo las cosas perfectas, pero es mejor sembrar amor en los corazones de las personas. Eso hago”, explicó a EL HERALDO.



Alejada de la negatividad que un día intentó frenarla, Sara de Popa empezó a contar sus experiencias más curiosas y divertidas a través de su blog. Al final la asombrosa aceptación del público la llevó a entender que conectar con las personas va mucho más allá de provocarlos a darte likes.



Lo más interesante del blog “Sara Popa” radica precisamente en su exquisita variedad. "Muestro mi estilo de vida y mis experiencias, trato de no hacerlo de una forma muy narcisista porque quiero que otras personas se inspiren y se sientan identificados con "x" experiencias que nos pasan en la vida. Pienso mil veces qué publicar porque tengo una gran responsabilidad. Les invito a todos sus lectores a seguirme, estoy segura que la gran mayoría encontrará en mi blog algo que les interesa", manifestó.



"¿Y la faceta de actuación como surgió?" Tan apegado a su historia de amor, casi merecedora de una película, sus rasgos latinoamericanos, acompañados de una intensa personalidad “dramática” -según su esposo-, fueron los ingredientes perfectos para tocar las puertas de la cinematografía.



"Debido a mis emociones y dramatizaciones por cositas que para Stoica y otros rumanos eran bastante normales, el pensó 'por qué no meterte aquí poco a poco en este mundo'. Para las personas europeas la vida del latinoamericano está de moda. En Rumania y otros países miran muchas novelas de nuestro continente. Ahora todos quieren aprender español… así fue como empezó esta idea”, ilustró.



Recientemente Sara de Popa grabo su primer anuncio comercial. En la plataforma YouTube compartió escenas detrás de cámaras… próximamente revelará a EL HERALDO más detalles sobre su incursión y logros en el séptimo arte.



Y ahora la respuesta a la interrogante que emociona, al borde de las lágrimas, a cualquier hondureño radicado en el extranjero… "¿qué es lo que más extraña de su país". "Extraño su calor, las calles llenas de pulperías, los puestos de comida o merenderos muy aseados que te sacan de apuros si estás en una situación con poco tiempo. Otra cosa que extraño: el ambiente con mucho baile", dijo.





Acá la charla exclusiva de EL HERALDO con Sara de Popa

Periodista (P): ¿Qué dicen los rumanos sobre Honduras?

Sara (S): La mayoría no conoce de Honduras. Algunos han escuchado, pero no saben dónde se ubica. Pero para eso estoy yo, aquí doy a conocer su cultura.



(P): ¿Y qué dice usted sobre Rumania?

(S): Es un hermoso país con gente maravillosa y lleno de estructuras estupendas. Parece un país con lugares sacados de los cuentos de magia de la Edad Media. Un crédito que le puedo dar a los rumanos es que la mayoría no son racistas y son tolerantes. Muchos de ellos y otros europeos me han preguntado porqué nosotros le decimos inditos -despectivamente- a otra persona trigueña o a nuestra propia gente, tomando en cuenta que el 60% de la población es mestiza.

(P): ¿Cuando le preguntan sobre Honduras, cómo la describe?

(S:) Un paraíso en el Caribe donde las playas con arena blanca abundan, donde hay palmas de coco en cada calle, donde el mar muy azul y verde son uno de los mayores protagonistas. Siempre les digo que en mi tierra abundan los carnavales y que el baile es un orgullo y forma de expresión. Todos se quedan con la boca abierta cuando me escuchan. Es más, a muchos les enseño vídeos de YouTube. Lamentablemente tengo que seleccionar mucho, ya que hay muchos vídeos donde solo cosas malas del país salen.



(P): ¿Qué retos le ha tocado enfrentar en Rumania?

(S:) Adaptarme a muchas tradiciones que para mí eran muy raras. Aprender más sobre la disciplina y la puntualidad. Aquí es un grito al cielo y es un insulto si te tardas unos minutos en una reunión.



(P): ¿Es fácil aprender rumano?

(S): Depende, yo lo aprendí para defenderme en más de un año. Ahora lo he perfeccionado, aunque me falta. Hay gente que aprende el idioma como en seis meses. A otros les toca dos, tres y hasta cinco años.



(P): ¿Cómo se describe a si misma Sara de Popa?

(S): Ambiciosa, pero un tipo de ambición que me lleva a esforzarme para lograr las cosas. Estoy en contra de ir a caballito de otros, o hacer daño. También soy una persona soñadora.



(P): ¿Cómo le gustaría que la reconozcan en su país natal?

(S). Como una hija de Honduras que encontró el éxito en otro lugar, pero que nunca dejó de amar y de apoyar a su patria.