Tierra Adentro: Comayagua, si de día te gustó de noche te enamorará

COMAYAGUA, HONDURAS.- La noche caía lentamente, mientras el centro de Comayagua comenzaba a verse colorido. Y no hablo solo de sus casas coloniales, sino del ambiente nocturno y de fiesta.



¿Habían escuchado alguna vez decir que si Comayagua de día les gustó de noche los enamorará? pues no mienten.



Las casas que rodean la iglesia en el día parecen simples viviendas o cafeterías, pero cuando el reloj toca las 7:00 de la noche se convierten en albergues nocturnos llenos de diversión, poesía y hasta música en vivo.



Cuando la oscuridad cobija esta hermosa ciudad, los pobladores, turistas y uno que otro curioso sale a las principales calles y avenidas; no es el anuncio de alguna celebración en particular, simplemente que el casco histórico busca abrirse a los visitantes extranjeros y nacionales.



En el parque central se observan ancianos disfrutando de una buena conversación, mientras se fuman un cigarrillo, o una que otra pareja que aprovecha para tomarse fotografías con las luces artificiales de la iglesia o parques.

También se pueden ver niños divirtiéndose con exóticos juguetes voladores y hasta con luces incluidas, de esos que ahora te asustan porque en nuestros tiempos los juguetes eran menos desorbitados.



Al sentarse en el parque central también pueden disfrutar de una buena conversación, o al menos ese fue mi caso, pues un oriundo me contó que la gente ahora sabe que el centro de Comayagua no solo es un sitio para conocer de historia o visitar museos y edificios coloniales, sino donde también pueden divertirse a lo grande.



Pero, lo mejor se encuentra atrás de la catedral Inmaculada Concepción, donde está la denominada “zona viva” (El paseo Alameda) y que parece todo un carnaval.



Las viviendas están ubicadas una al lado de la otra, pero cada una tiene llamativos letreros. Desde bares, restaurantes, hostales u hoteles, los visitantes tienen para elegir.



En mi caso decidí visitar el bar y restaurante El Balcón, ubicado al costado de la “zona viva”, precisamente atrás del parque con el letrero de Comayagua.



Podría decir que es uno de los mejores lugares, pues pueden degustar una buena cena, un refresco, una copa de vino o cerveza al aire libre y rodeados de plantas y decoraciones bohemias.



En la terraza también podrán observar la belleza del parque y las calles de Comayagua, con música alternativa.

Según sus dueños, los fines de semana también tienen conciertos en vivo, así que si desea tener un buen momento este lugar es totalmente recomendado.



Aunque en el paseo Alameda hay aproximadamente 15 negocios, los lugares más visitados son Viva la Frida, Tacos al Pastor, La Cervecería, Tacos Grill y Sabor Colonial.



La alcaldía ha permitido que en frente de cada negocio se coloquen mesas y sillas con sombrillas y decoraciones únicas y llamativas.



Algunos de estos negocios están abiertos hasta la media noche.



Caminata nocturna

Las caminatas nocturnas siempre son bienvenidas y más cuando se trata de observar los bellos edificios de de Comayagua, iluminados con coloridos focos.



En la madrugada, aproximadamente a las 2:00, las campanas de la iglesia avisaban del cambio de hora, el clima fresco y las solitarias calles de ladrillos me invitaban a observar las tuberías de piedra cubiertas por un vidrio empañado y quebrado, lo que me hacía pensar sobre las decenas de cosas por las que el Centro Histórico de Comayagua ocupa el lugar número uno de las 30 maravillas de Honduras.



Después de unos minutos lo averigüé. ¿Y ustedes qué esperan para hacerlo?