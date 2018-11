El noble gesto de Miley Cyrus y Liam Hemsworth tras perder casa en incendio de California

NUEVA YORK , ESTADOS UNIDOS.-Aunque Miley Cyrus y Liam Hemsworth perdieron su casa en un incendio forestal casi fatal en California, la pareja está donando 500 mil dólares a The Malibu Foundation a través de la fundación benéfica de Cyrus, The Happy Hippie Foundation.



"¡Miley y Liam perdieron su casa pero están muy agradecidos de estar a salvo con sus animales! Su comunidad y su estado son muy especiales para ellos y quieren devolverle al lugar que ha creado tantos recuerdos maravillosos para ellos y otros", dijo el martes una representante de Cyrus en un comunicado enviado a The Associated Press.



El comunicado dice que la pareja espera que su donativo ayude a "restaurar la magia de Malibu", donde tenía su hogar.



Los incendios han consumido franjas del sur de California desde el jueves, obligando a residentes a evacuar y amenazando miles de viviendas.



"Estos fondos serán usados para personas con necesidades financieras, asistencia y ayuda de emergencia, reconstrucción comunitaria, prevención de incendios forestales y resiliencia al cambio climático", dice la misiva.