"Yo a Leo Messi lo adoro", dice Maradona, rechazando haberle criticado

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. -El exastro del fútbol Diego Armando Maradona asegura que es un "incondicional" de Leo Messi, al que adora y del que afirmó que "tendrá que volver" a la selección argentina, rechazando haber criticado alguna vez al capitán del Barcelona.



"Leo es amigo mío y jamás voy a hablar mal de un amigo", dijo Maradona en una entrevista que publica este miércoles el diario deportivo madrileño Marca, añadiendo: "Yo a Leo lo adoro".



Preguntado por unas declaraciones del pasado mes en las que afirmaba que "es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido", el actual entrenador del Dorados de Sinaloa, de la segunda división mexicana, se limitó a afirmar que "todo mentira" que se refiriera a Leo Messi.



"De Leo digo que es un fenómeno y nada más. Y que había jugadores que iban 20 veces al baño, pero nunca me referí a Leo", afirma a Marca.



"Al contrario, lo que quería Leo (se refiere Diego al Mundial de 2010) era cambiarse rápido, salir a la cancha, y buscar el balón, cosa que otros muchos no hacían. Yo estoy... no cansado, pero sí quiero decirle a esta gente que dice eso, que lo mío con Leo es incondicional", aseguró Maradona.



"Desde que Messi juega en el Barcelona, nos quieren hacer pelear permanentemente", se quejó el exastro argentino.



El entrenador del Dorados también abogó por la vuelta a la 'Albiceleste' del capitán del Barça, que ha decidido tomarse un respiro con la selección. Messi no ha vuelto a jugar con Argentina desde el pasado Mundial de Rusia.



"Me parece que sí, que tendrá que volver, porque si no, estamos en el horno", aseguró Maradona.



"No tenemos un jugador que tire una pared, pero por ahora, que descanse", concluyó el exastro argentino.

