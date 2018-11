Porfirio Lobo Sosa: “En el gallinero hoy unos duermen abajo y mañana arriba”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente Porfirio Lobo Sosa llegó el martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para estar presente en la audiencia de declaración de imputado en el denominado caso Caja Chica del Hermano. A su llegada realizó fuertes declaraciones. A continuación lo más destacado:

“Como dice Marvin Ponce, este es un show para tapar grandes casos de corrupción, ¿y lo que circula en las redes (sociales)? ¿y es que solo en un gobierno ha habido actos de corrupción? ¡por favor, hombre!, o supuestos, porque al final habría que ver si pueden demostrar lo que están diciendo”, expresó.

Agregó que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) está sustituyendo la labor de la Fiscalía. “La función del fiscal es indelegable, el que puede salir es el fiscal general o el segundo, no un extranjero, pero como aquí ya la dignidad la tenemos suficientemente pisoteada, nos insultan, agachamos la cabeza, dicen que los extranjeros mandan aquí”, comentó.

“Esperemos que mañana el Partido Nacional de Honduras tenga un candidato que rescate la dignidad del hondureño porque está pisoteada completamente, nos insultan, nos tratan de delincuentes, de cuántas cosas allá en el norte, solo agachan la cabeza, ¡por Dios!, que tengan dignidad siquiera, que respeten al pueblo”, dijo.

Cuando se le consultó si se refería al presidente Juan Orlando Hernández, expresó: “esa respuesta se la dejó a usted”. Añadió que le están negando el derecho a su esposa Rosa Elena Bonilla de defenderse en libertad.

“En Honduras no se está respetando la ley, mañana van a ser los ayes, esto puede tardar tres años o un poco más, por lo menos yo tengo 19 nietos que van a poder ver que los que hoy están abusando de la ley y están haciendo escarnio con algunos de nosotros, les va a llegar también el día en que Dios va a decir: estos hicieron mal, tienen que castigarlos, no olviden jamás que el que es desleal es mal hombre”, aseveró.

Agregó que “en política decimos que en el gallinero hoy duermen unos abajo y mañana duermen arriba”.

Ante la pregunta que si el gobernante Hernández se vuelve a reelegir votaría por él, contestó: “solo ustedes votan por él”.

Cárcel para los hombres

Indicó que todas las pruebas que tengan en su contra que las presenten. “En Olancho tenemos un principio que respetamos, la cárcel es para los hombres y donde no queremos estar es en un hoyo de abajo”, manifestó.

Señaló que “solo falta que la Maccih esté coludida, no les llama la atención a ustedes que solo sacan casos de mi gobierno y es que ¿acaso no hay corrupción en este gobierno?, ¿en qué gobierno no hay corrupción?, ¡en todos los gobiernos hay corrupción!, es un mal endémico, pero nadie puede ser sentenciado sin haber sido vencido en juicio”, aseveró.

También dijo que la Maccih está violentando la Constitución de la República e influyen en las decisiones de los jueces. “Al final la culpa es de los actuales que dirigen esa nación que están permitiendo que se violente la ley”, dijo.

“Se acuerdan de aquel cuento de los sobres, le dice uno al que lo sustituyó: te dejó tres sobres, cuando tuvo problemas abrió el primero y le decía ‘échame la culpa a mí’, tuvo problemas la siguiente vez y abrió el segundo sobre y decía ‘tienes que hacer algo, tomar acción porque no me puedes echar la culpa a mí’, cuando abrió el tercer sobre, porque tuvo problemas, decía ‘ahora renuncia’”, concluyó Lobo con una carcajada y se retiró.