La razón por la que Manuel Keosseián sacó del entrenamiento de Olimpia a John Paul Suazo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La disciplina sigue siendo una asignatura pendiente en el Olimpia y esta mañana no cumplir con las reglas del entrenamiento le costó caro al jugador John Paul Suazo.

El lateral derecho llegó tarde al entreno y fue separado de la práctica de este día por orden del entrenador Manuel Keosseián.

Y es que, el profe ya había iniciado el rondo de la práctica y, dejó al grupo de futbolistas en manos del preparador físico para atender los medios de comunicación, en eso llegó el jugador John Paul Suazo.

Momento en el que Keosseián hablaba con John Paul Suazo. (Fotos: Ronal Aceituno / Grupo Opsa)







Al ser consultado sobre la llegada tarde del jugador, Keosseián fue claro al decir que:

"Llegó tarde y ahora es que estaba hablando con ustedes, pero a Suazo ahora lo van a ver sentado ahí (banca), no va entrenar porque aquí el que llega tarde no entrena".



Con esta determinación, el técnico de los merengues dejó claro cómo maneja el tema de la disciplina en los clubes. "No, hay que poner la disciplina, el que llega tarde no entrena. Yo tengo más años que ellos y me levanto a las 6:00 de la mañana porque sé que puede haber un tránsito complicado".

De esta manera salía del terreno de juego el futbolista, tras ser sacado por el DT. (Fotos: Ronal Aceituno / Grupo Opsa)







Luego que Manuel Keosseián terminó de atender a los medios, retornó a la cancha, donde habló con el jugador y lo separó del grupo. John Paul Suazo se fue a sentar afuera de la cancha y, minutos más tarde, el jugador fue enviado a entrenar por separado del grupo.