Mamá de fisicoculturista decapitada: "Yo pido justicia; su muerte fue por envidia"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- "Le mataron sus sueños. Ella era mi respaldo y el de sus hermanos", exclamó entre dolor y lágrimas la mamá de Leyla Sarahí Evans, la joven que fue encontrada decapitada en un sector de la Rivera Hernández.



"Yo pido justicia; su muerte fue por envidia, por ahí le vino eso (la muerte). Ella no se metía con nadie, era una mujer sana", manifestó la progenitora de la víctima, quien se identificó como Sara Evans.

La acongojada señora dijo que tras que su otra hija le informó del rapto de Sarahí Evans, ella se apersonó a la 105 Brigada de la ciudad de San Pedro Sula para solicitar ayuda, pero no le dieron respuesta alguna.



De acuerdo con la mujer, Evans era su hija mayor y vivía en el sector de La Planeta, desde donde fue llevada. "Yo les pido a las autoridades que no se quede impune la muerte de mi hija, porque no se metía con nadie".



La entrevistada reveló que la ahora occisa estaba realizando trámites para viajar a un concurso a los Estados Unidos. Además de que deja una niña de 11 años de edad.



La fisicoculturista era ampliamente conocida en el círculo deportivo de San Pedro Sula debido a que hace dos años fue campeona nacional en ese deporte y era instructora de un gimnasio.



El reporte de su desaparecimiento se realizó hace unos días pero fue hasta ayer que fue encontrada decapitada y con uno de sus senos cortado. Asimismo, la fémina fue lanzada a una laguna atada de pies y manos.

