Pandilleros de la 18 estarían detrás de la muerte de expresidenta del patronato de colonia Las Pavas

José Girón, esposo de la víctima, no dejó de llorar después del deceso de su pareja.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diferentes versiones surgieron tras la muerte violenta de la dirigente de patronatos Bertha Aurora Rodríguez Matamoros, sin embargo, ninguna ha sido confirmada por las autoridades de investigación.

Las primeras hipótesis indican que los autores materiales son integrantes de la pandilla 18, quienes tienen atemorizados de manera absoluta a los pobladores de la colonia Las Pavas, vecindario en el que habitaba la también enferma auxiliar.

“No me explico de dónde viene esto, lo que sí sé es que me han quitado a mi vieja, más de 40 años de estar juntos, me quitaron a mi mano derecha”, lamentó don José Girón, esposo de doña Bertha Rodríguez y reconocido miembro del sindicato de trabajadores del Hospital Escuela Universitario (HEU).

Llegaron a inyectarse

Bertha Rodríguez, de 64 años de edad, fue ultimada a disparos la tarde del domingo en su casa de habitación, en la colonia Las Pavas, de Comayagüela, presuntamente a manos de pandilleros.

Una de las conjeturas indica que dos antisociales, miembros de la pandilla 18, llegaron hasta la casa de doña Bertha con el propósito de que ella les aplicara una inyección, labor que realizaba hasta de manera gratuita con los vecinos más desposeídos.

Ya dentro de la casa tomaron por la fuerza a la sexagenaria y frente a sus hijas, quienes les imploraron que no le hicieran daño, le dispararon hasta quitarle la vida.

Otra de las versiones señala que un pandillero se habría infiltrado dentro de la junta directiva del patronato de Las Pavas, organización que presidía doña Bertha, acción por la que renunciaría de su cargo y que a la vez causó molestia a dicha estructura criminal. Estos y otros elementos hipotéticos serían corroborados en las próximas horas por la Policía Nacional.

El sepelio de doña Bertha Rodríguez se llevó a cabo el lunes en la capital.

Una vida de servicio

“Nosotros hemos sido luchadores, nos ha gustado velar por la gente pobre y con mucho sacrificio hemos criado a nuestros hijos; ahí se equivocaron con mi viejita porque era una mujer bondadosa”, lamentó en medio de un ahogado llanto el sindicalista Girón.

Aseguró que “no sé de dónde venga esto, pero yo no voy a actuar, que sea Dios el que se encargue de ellos, mi Padre Celestial los está esperando para que se arrepientan y no sigan haciendo tanto daño”, acotó.

El esposo de la fallecida manifestó que ella nunca le comentó sobre algún problema laboral o algo parecido.

Rodríguez Matamoros era dirigente de las enfermeras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde laboró por 20 años, y también de la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEAH).

Además, trabajó durante los últimos diez años en el Hospital Materno Infantil, desempeñándose en el área de labor y parto.

Su último adiós

El lunes, entre mucha consternación y dolor de los que le amaban, a eso de las 4:30 de la tarde, fueron sepultados los restos mortales de la enfermera auxiliar, en un cementerio de la capital.

Vecinos de la colonia Las Pavas, en efecto, recordaron cómo la empleada de la salud en múltiples ocasiones se levantó de madrugada para asistir a sus parientes enfermos.

Asimismo, todas las labores en pro de su vecindario, como pavimentación de las calles y construcción de áreas verdes.

Doña Bertha procreó cinco hijos junto a José Girón, algunos de ellos residentes en el exterior, quienes ayer tuvieron que ver el entierro de su madre por medio de las redes sociales.