Discrepancias en Libre por el Fondo Departamental

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Posiciones encontradas persisten al interior de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) por la restitución del Fondo Departamental.

Casi la totalidad de los congresistas del partido de izquierda argumentan que no se aprobó ninguna reactivación de este cuestionado programa y solo el parlamentario Jari Dixon sostuvo que este fondo representa un proceso de corrupción dentro del Poder Legislativo.

“El Congreso Nacional no puede seguir abriendo puertas para más actos de corrupción en ese poder del Estado; si bien algunos diputados liquidan correctamente esos fondos, hay otros que se han vuelto ricos y no me parece que sea justo”, señaló a EL HERALDO el exfiscal del Ministerio Público (MP).

Ante su voto en contra del resurgimiento de este programa de proyección social insistió que “espero que se mire como un acto independiente y no de mala fe o de ir en contra del partido. En Libre no tenemos esa línea dura como en otros partidos, lastimosamente solo yo tomé esa decisión”.

El congresista por Francisco Morazán comentó que ya le había informado durante una reunión a los demás miembros de la bancada de Libre que votaría en contra del proyecto de reforma por adición al artículo 81 de la Ley Orgánica del CN mediante el cual se volvió a crear el Fondo Social Departamental.

Dixon y los legisladores de la bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), al igual que el diputado del Partido Liberal, Darío Banegas, se opusieron a respaldar esta iniciativa.

En relación al apoyo que brindaron la mayoría de sus compañeros, consideró que los motivó “las presiones que hay a los políticos, de las comunidades que quieren que les ayuden. No dudo que si los diputados de Libre toman ese fondo lo vayan a liquidar correctamente, pero eso no implica que muchos diputados van a sentirse tentados a que esos fondos no lleguen a las personas más necesitadas”.

Fechas El pasado 12 de julio en el Congreso Móvil de Gracias, Lempira, el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, presentó un proyecto para derogar la partida de 400 millones de lempiras correspondiente al Fondo Departamental de 2018.

Justificaciones

Por su parte, uno de los enlaces de este instituto político, Juan Barahona, justificó que lo admitido en el CN fue una enmienda para crear una ley que administre el Fondo Departamental.

“Mientras no se apruebe esa ley no habrá Fondo Departamental. Esta ley dará la obligación de liquidar estos fondos en tiempo y forma”, enfatizó.

Barahona negó que el respaldo brindado por Libre para que se restableciera este instrumento no implica una negociación u acuerdos bajo la mesa con el Partido Nacional. Anteriormente, diputados de Libre aceptaron el oneroso aumento salarial aprobado en el Poder Legislativo.