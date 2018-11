Entierran los restos de Berta Aurora, expresidenta del patronato de la colonia Las Pavas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Consternados por el asesinato de Berta Aurora, su esposo, hijos, familiares y vecinos lloraban desconsolados en el cementerio donde descansará su cuerpo hasta el final de los tiempos.



Frente al nicho estaba su esposo José Girón, miembro del sindicato del Hospital Escuela Universitario (HEU), quien reiteró que no tomará represalias contra nadie porque Dios hará la justicia.



"Yo doy mucha bendición a mi Padre porque me dio bastantes años con ella y compaginamos en un hogar serio y bien responsable y con bondades que nos desprendíamos por el bien y no por el mal", manifestaba Girón minutos antes de que su amada fuera sepultada.



"Gracias Señor porque me la diste bastante años a mi lado y supimos criar nuestros hijos", agregó.



El sindicalista reiteró: "No vamos a pedir nada, le pido a las dos familias que compartimos tantos años, por favor, dejemos las cosas a Dios porque van a rendir justicia ante él".



"Me ha dejado esta gente sin una mano y un pie, compartimos momentos difíciles con ella, con mis hijos eramos bien felices, no digamos con mis nietos, no era así como tenía que fracasar Señor", exclamaba Girón mientras rodaban las lágrimas por su rostro.



Asimismo agradeció a todos los que lo acompañaron en uno de los días más dolorosos para su familia.



Asesinato

Berta se encontraba con sus hijas en la casa ubicada en la colonia por la que ella luchó por muchos años.



Según el relato de testigos, varios sujetos encapuchados llegaron hasta la vivienda y comenzaron a disparar en contra de la dirigente, sin mediar palabra.



Además se conoció que los responsables de cometer el asesinato huyeron de la escena a bordo del vehículo de Berta.