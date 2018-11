Alberth Elis: Me siento mejor que en la eliminatoria pasada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Antes de su primer entrenamiento con la Bicolor de Jorge Giménez, Alberth Elis expresó su felicidad por estrenarse en el Nacional como jugador de la H.



"Estoy muy feliz de regresar al Nacional. Estoy contento por este partido, es mi primer partido como seleccionado en Tegucigalpa y eso me tiene bastante emocionado y esperamos que de verdad nos apoye la afición", detalló.



El delantero del Houston de la MLS espera el aliento de los capitalinos este viernes ante Panamá.



"Esperamos que la afición esté igual que nosotros de emocionada, que nos apoye y que venga al estadio. Donde juegue la Selección tiene que ser igual el apoyo, somos un país pequeño y tenemos que estar unidos donde sea que estemos", dijo.



La Pantera cree que "Panamá tiene muy buena selección, pero estamos en casa, con nuestra gente y vamos a salir a buscar el partido. Vamos a tratar de ganar para ir ganando confianza de cara a lo que se viene".



Respecto al grupo convocado, apuntó que "todos los que estamos aquí es porque hemos hecho méritos en algún momento. Habemos muchos jóvenes y también jugadores de mucha experiencia. Eso será muy importante para la Selección, estos partidos hay que aprovecharlos al máximo".

Alberth piensa que para este proceso está mucho más curtido que rumbo a Rusia.



"Fue la primera eliminatoria de varios jugadores y hemos ganado mucha experiencia. Me siento mucho mejor que en aquel entonces. La verdad que son tantos los partidos que he jugado, que eso me ha ayudado mucho y espero demostrar que he mejorado mucho, que he ganado experiencia, pero creo que hay que demostrarlo dentro del campo".



Sobre la posible contratación del entrenador colombiano, Alexis Mendoza, Elis prefiere no mojarse.



"Al que elija la Federación, nosotros siempre lo vamos a respetar y vamos a dejar todo dentro del campo por el entrenador que esté y por la afición", cerró el atacante.