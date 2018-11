Las confesiones de Travis Scott que aclararon los rumores sobre su paternidad

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El rapero Travis Scott rompió el silencio y por primera vez habló sobre su paternidad en el programa "The Ellen Show".



Después de la polémica que apuntaba que el guardaespaldas de Kylie Jenner, Tim Chung, era el padre de Stormi, el artista abrió su corazón y dejó claro que su vida se transformó desde que la "sostuvo en sus brazos por primera vez".



"Yo estaba nervioso y asustado, porque los dos somos muy jóvenes. Pero en cuanto sostienes en brazos por primera vez a tu bebé te embarga una sensación incontrolable. Nunca pensé que pudiera querer tanto a alguien. Es una locura", dijo.



Además confesó que su suegra Kris Jenner lo apoyó durante toda la etapa. "Es verdad, es cierto. Me ayudó mucho y me acompañó porque resulta aterrador. Se trataba de mi primera sala de partos, sí, y me guió a lo largo de todo el proceso. Todo el mundo me había hablado antes de una cosa llamada placenta y... Dios mío. Eso me daba un poco de miedo, aunque al final me encargué de cortar yo mismo el cordón umbilical. Pero sí, mamá KJ estaba allí y es la mejor".



Finalmente dijo que su hija es muy activa y crece saludablemente. "Storm es una niña muy despierta, ya corre por la casa en el andador y se está convirtiendo en toda una atleta".

Además: Guardaespalda de Kylie Jenner rompe el silencio sobre rumores que lo señalan como padre de Stormi