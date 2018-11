¿Cuándo se estrenará Toy Story 4?

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS. -¿Juguetes que no son juguetes? Disney presentó el primer tráiler promocional de Toy Story 4 y los fanáticos de esta hermosa historia están emocionados por el anuncio de que el 21 de junio del próximo año se estrena.



Woody y Buzz vuelven a la pantalla grande esta vez con nuevos amigos, entre ellos uno que no es juguete.



Forky (algo así como "Tenedorcillo") es uno de los nuevos personajes que aparece en en el tráiler promocional. En este los juguetes aparecen cantando agarrados de las manos y después tropiezan y caen porque aparece Forky diciendo "yo no pertenezco aquí", "yo no soy un juguete".



Tom Hanks volverá a prestar su voz a Woody y Tony Hale será Forky. El resto del reparto incluye a Tim Allen, Joan Cusack, Don Rickles, Estelle Harris, Wallace Shawn y John Ratzenberger.

Mira aquí el tráiler