Cristiano y Georgina Rodríguez dedican tierno mensaje a Alana Martina en su cumpleaños

MADRID, ESPAÑA.- Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están de fiesta este día porque su pequeña Alana Martina cumple su primer año de vida.

Para celebrar este 12 de noviembre, la pareja dedicó un tierno mensaje en redes sociales conmemorando el natalicio de la más pequeña de la casa.

Georgina, en su cuenta de Instagram, publicó una fotografía en la que aparecen los mellizos Eva y Mateo junto a la pequeña Alana, donde colocó una descripción dedicada a su bebé.

"El día 12-11-17 nació la pequeñita de la casa. Hoy Alana Martina cumple un año de vida. Un año lleno de amor y felicidad. Una bendición más en la maravillosa familia que hemos construido con tanto amor. Somos afortunados, estamos bendecidos por Dios y muy agradecidos con Él por lo que tenemos en la vida. Gracias a todos por vuestro apoyo siempre, el cariño que nos demostráis y por las felicitaciones tan lindas para Alana. Muchos cariños y mucho amor para vosotros!!!", fue el mensaje posteado por la modelo española.

Esta es la tierna fotografía que publicaron Cristiano y Georgina en Instagram.



Por su parte, el delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, compartió la misma imagen y escribió: "Happy birthday, dear princess! One year of bliss! Love you! (¡Feliz cumpleaños, querida princesa! ¡Un año de felicidad! ¡Te amo!)".

Seguramente, este lunes hay fiesta en la mansión de CR7 en Italia.