Yaritza Owen llora sobre el escenario de Nuestra Belleza Latina al ver vídeo de sus hijos

Owen no pudo contener las lágrimas luego de ver el material visual donde aparecían sus hijos y esposo.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La hondureña Yaritza Owen recibió una tierna sorpresa durante la sexta gala del programa Nuestra Belleza Latina 2018 (NBL) que la hizo llorar sobre el escenario.

La compatriota desde hace más de un mes se encuentra interna en la mansión de NBL, alejada de sus dos hijos y esposo, por lo que la producción del show le preparó un tierno vídeo en el que sus retoños le envían saludos.

"Hola mami, la quiero muchísimo. Espero que venga con la corona, espero que gane la corona. La apoyamos mucho y la queremos muchísimo. Besos y abrazos", dice Valeria, primera hija de la periodista que laboró para Canal 11 de Honduras.



Por su parte, Robert, pareja de Owen, expresó "siempre estamos aquí para apoyarte, te amo mucho".

El más pequeño de la casa, Sebastian, también envió un mensaje a su madre. "Mamá, amo", dice mientras balbucea.

Al ver el material, Yaritza no pudo contener las lágrimas y mientras Alejandra Espinoza la entrevistaba dijo: "Los extraño mucho, son mi vida. Si a veces me siento así, (triste) es por que me hacen mucha falta. Pero estoy aquí por ellos", dijo con voz entrecortada.

Sus compañeras del show no fueron inmunes ante tal mensaje y terminaron llorando.

La hondureña continúa una semana más en competencia y se perfila como fuerte candidata para quedarse con la corona.