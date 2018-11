Lista de ganadores: Peoples´s Choice Awards 2018

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.-La entrega de los Peoples´s Choice Awards 2018 fue todo un éxito.

Cientos de famosos desfilaron por la alfombra roja de los premios otorgados por el público a sus artistas y actores favoritos.

La ceremonia tuvo lugar en el Baker Hanger de Santa Mónica, California, Estados Unidos, hasta donde personalidades como Victoria Beckan y Taylor Swfir dijero presente.

Nicki Minaj fue la encargada de abrir la gala con su espectáculo musical. Interpretó un tema de su más reciente álbum de platino titulado "Queen".

Los premios cuentan con 43 categoría y los ganadores en cada una de ellas son seleccionados mediante la votación del público. Este años hay 13 nuevas categorías.



Serán 25 los presentadores que harán entrega de los galardones, entre los que sobresalen Aly Raisman, Amber Stevens West, Amber Valletta, Betty Gilpin y Busy Philipps.

También se hará entrega de premios especiales a la comediante Melissa McCarthy; el Fashion Icon Award, l a Victoria Beckham, entre otros.

Primeros ganadores de la noche



People's Champion Award: Bryan Stevenson



Fashion Icon Award: Victoria Beckham



People's Icon of 2018: Melissa McCarthy

Actor 2018: Chadwick Boseman, por su papel en la cinta Black Panther



Animal Star: Crusoe the Celebrity Dachshund



Acto de comedia: Kevin Hart

Tour del 2018: Taylor Swift, Reputation Tour

Comedia del 2018: The Spy Who Dumped Me



Estrella de acción 2018: Danai Gurira, Black Panther



Artista country 2018: Blake Shelton



Influencer de belleza 2018: James Charles



Talk Show nocturno del 2018: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon



Estrella femenina de TV: Katherine McNamara, Shadowhunters: The Moral Instruments

Actriz 2018: Scarlett Johansson, Avengers: Infinity War



Artista femenina 2018: Nicki Minaj



Estrella masculina de TV: Harry Shum Jr., Shadowhunters: The Mortal Instruments



Reality 2018: Keeping Up With the Kardashians

Álbum del 2018: Nicki Minaj, Queen

Show de competencia 2018: The Voice

Película del 2018: Avengers: Infinity War



Película de Acción 2018: Avengers: Infinity War



Show del 2018: Shadowhunters: The Mortal Instruments