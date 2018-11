Una nueva luz en el camino, Matías Baquedano ya está en la Ciudad de México

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva y radiante luz alumbra la vida del pequeñín Matías Baquedano, pues el guerrero, que se ha robado el corazón de muchos ciudadanos, ya está en el Instituto Nacional de Pediatría, en la Ciudad de México.



Los valientes y fortalecidos padres del pequeño gigante expliacaron, a través de una publicación en Facebook, que "en esta institución nos recibieron en categoría de extranjeros, en la cual se paga de acuerdo a los tiempos de hospitalización, tratamientos, costos de medicamentos y trasplante de médula ósea".



Adicional a eso se incurrirá en otros gastos por compra de algunos medicamentos, que el hospital no proveerá.



Por lo que es necesario seguir orando incansablemente y con mucha fe para que el milagro de Dios se vea reflejado en la vida del encantador Matías, quien pese a las circunstancias no deja de sonreír en ningún momento.



"Es oportuno informarles que Matías se encuentra estable y que en los próximos días iniciará un tratamiento delicado e importante en este proceso", expresaron sus progenitores.



Añadieron que "confiamos en que todo saldrá bien y que Matías, librará victorioso esta batalla".



La invitación continúa abierta para que las personas que sientan el deseo de apoyar económicamente a la familia Baquedano, lo puedan hacer a través del sitio solidario: https://www.gofundme.com/help-us-save-matiaslife.



También, pueden sumarse a esta noble causa donando vía BAC a la cuenta de Pamela del Carmen Irula Fuentes: 725918691.



Cabe mencionar que los padres del chiquitín están en México porque aquí en el territorio nacional ya no podían atenderlo en su condición, comentó un tío de Matías a EL HERALDO.



A su vez, manifestó que están organizando noches benéficas para contribuir con los gastos que aún faltan.



Matías Baquedano, de 22 meses de edad, fue diagnosticado en junio de 2018 con leucemia linfoblástica aguda refractaria, por lo que el bebé requiere urgentemente un trasplante de médula ósea.



