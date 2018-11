Niña hondureña de 4 años que viaja en la caravana migrante se desploma y convulsiona

Redacción/Agencia AFP

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- A dos días de cumplir un mes de su partida, desde San Pedro Sula, cientos de hondureños continúan su caminata en la caravana migrante, todo con el objetivo de llegar hasta la frontera de México con Estados Unidos. Pero el cansancio, mala alimentación y extensas caminatas están pasando factura a los más indefensos: niños.

Según la agencia AFP, una niña hondureña de 4 años se desplomó en el suelo convulsionando, mientras hacía una fila eterna para subir a un tráiler de carga junto con su madre, Mirna Carolina Ayala.



"No sé qué tiene, no ha querido comer en días... si le pasa algo me muero", dijo la mujer entre sollozos a la AFP, mientras paramédicos administraban oxígeno a la niña.



La pequeña Madaleli "trae fiebre y la glucosa está elevada, debe valorarla un equipo de pediatría por una posible prediabetes. Está deshidratada, no ha comido bien", explicó Luis Manuel Martínez, coordinador de emergencia del sistema de urgencias de la secretaría de Salud local.



Cuando recobró el sentido, la niña fue trasladada en ambulancia a un hospital. Sus gritos de dolor consternaron a buena parte de la caravana.