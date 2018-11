París SG hunde 4-0 al Mónaco de Henry con triplete de Cavani

PARÍS, FRANCIA. - El Paris Saint-Germain pasó por encima del Mónaco 4-0 este domingo en el partido que cerró la 13ª jornada de la Ligue 1 francesa con un triplete del uruguayo Edinson Cavani que le permite mantener el liderato todavía con más holgura.



El charrúa fue el auténtico protagonista del encuentro gracias a su triplete (4, 11, 53) y ya suma ocho en el campeonato galo. Neymar, de penal (64), marcó el cuarto.



El Paris SG sigue contando todos sus partidos por victorias en la Ligue 1 y, con 39 puntos, aumenta su distancia a trece unidades con su inmediato perseguidor, el Lille.



La derrota hunde más al AS Mónaco (19º) de Thierry Henry, que ocupa puestos de descenso con siete puntos y una victoria. El técnico francés solo ha conseguido un empate en sus cuatro partidos ligueros desde que sustituyó al portugués Leonardo Jardim.



El VAR fue tan protagonista en el encuentro como Cavani. A poco de comenzar el encuentro, un mal despeje de la defensa monegasca cayó dentro del área en los pies de Neymar. El astro brasileño, en el costado izquierdo, chutó raso y el de Salto llegó al segundo palo para sumar el primer tanto, validado tras consulta con el videoarbitraje.



También por la izquierda llegó el segundo tanto de los líderes. Neymar puso un centro al joven Moussa Diaby, que controló y tras superar al meta del Mónaco prolongó a Cavani, que tocó lo justo para marcar el segundo, validado también por el VAR tras ser anulado en un primer momento por fuera de juego.



El eléctrico Diaby, que cuajó una gran actuación, recibió dentro del área y a la carrera la sirvió a un Cavani desmarcado en el segundo palo para que completara el 'hat-trick'. El gol de penal de Neymar puso el punto y final a los goles en el Estadio Luis II.



La llegada de Henry no parece haber dado sus frutos por el momento en el club del Principado, que es cierto que cuenta con 16 jugadores lesionados, dos de ellos caídos en el partido de este domingo, Nacer Chadli y Jordi Mboula.



El Mónaco, que finalizó en segunda posición la temporada pasada, solo ha vencido en una ocasión en esta Ligue 1, y las ocho derrotas que acumula le hunden en la clasificación, en la que es ahora penúltimo.



El Marsella se resarce

El PSG recibirá en la siguiente jornada, terminado el parón de selecciones, al Toulouse (15º) mientras que el Mónaco visita el campo del Caen (17º) para intentar enderezar el rumbo.



Después de ser subcampeón de la Europa League la temporada pasada, los aficionados del Marsella se llevaron una gran decepción el jueves tras quedar eliminados de la misma competición a falta de dos partidos para terminar la fase de grupos.



No obstante los de Rudi García se resarcieron este domingo y lograron una importante victoria en casa contra el Dijon (2-0), que le permite instalarse en la sexta plaza de la Ligue 1.



El argentino Lucas Ocampos (45+3), en un córner sacado por Dimitri Payet, y Adil Rami (84) fueron los goleadores marselleses.



El Marsella supera de esta manera al Niza y se posiciona 6º en la tabla con 22 puntos, a tres del Montpellier (3º), que ocupa la plaza que da acceso a la previa de la Liga de Campeones.



Además, el Rennes (12º) y el Nantes (10º) empataron 1-1 en su derbi y el Burdeos (11º) hizo lo propio 0-0 con el modesto Caen (17º).



El gol del Nantes en Bretaña lo marcó el argentino Emiliano Sala, que suma ya 11 dianas en esta Ligue 1, con lo que iguala en lo alto de la tabla de goleadores con Kylian Mbappé (París Saint-Germain).



"Puede superar los 20 goles, si continúa así estaré muy contento", dijo sobre Sala su entrenador, Vahid Halilhodzic.