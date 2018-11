Anuncian interrupción en el fluido eléctrico para este lunes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) programó para este lunes 12 de noviembre un nuevo corte de la electricidad en varias colonias del país, especialmente en el Distrito Central.



El consorcio justificó trabajos de mantenimiento en las zonas, por lo que suspenderá el fluido energético en diferentes horarios, según publicó en sus redes sociales.



Distrito Central (9:00 PM a 1:00 AM)

Barrio La Leona

Barrio La Fuente

Cuesta Lempira

Club Rotario

Barrio Los Dolores

Barrio Abajo

Calle Peatonal

Barrio El Jazmín

Barrio La Moncada



Distrito Central (9:00 PM a 1:00 AM)

De la primera avenida hasta la Octava

Barrio La Bolsa

Barrio Guacerique

Asilo de Ancianos María Eugebia

El Obelisco

Estados Mayor

Barrio El Calvario

Molini Central

Barrio Lempira

Colonia Rodríguez

Barrio Villa Adela (8:00 AM a 4:00 PM)



Villanueva y San Manuel, Cortés (8:00 Am a 4:00 PM)

Colonia Shalom

Colonia Sinaí

Guarumas

Aldea La Sábana

Colonia Democracia

Ominita



Copán Ruinas (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea El Cisne

Aldea Las Flores

Aldea Agua Buena

Aldea Nueva Armenia

Aldea Agua Caliente

Aldea Nueva Virginia

Aldea Agua Fría

Aldea Agua Sucia.