Juan Gabriel está vivo y reaparecerá en diciembre, asegura exmánager del cantante

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Joaquín Muñoz, exmánager de Juan Gabriel, aseguró frente a varios periodistas mexicanos y en un vídeo del programa "Intrusos" que el "Divo de Juárez" está vivo y además que reaparecerá en los escenarios el próximo 15 de diciembre.



Muñoz aseguró que Juan Gabriel está preparándose para volver a los escenarios y sobre su muerte expresó: "Él simuló su muerte. No está escondido porque no ha matado ni es narcotraficante. Nada absolutamente".



En cuanto a su paradero indicó que "Juanga" se encuentra en una casa, además que está bien de salud, salvo algunas complicaciones a causa de las diabetes, ya que tiene inflamado un pie debido al corte de una uña", pero aseguró que todo está bajo control.



El exmánager aseveró que recientemente tuvo una reunión con el artista, el pasado 8 de julio. También indicó que Juan Gabriel ha decidido reaparecer por que "está aburrido de cómo está", pues "vive una situación horrible, misma que no especificó.



En cuanto a la disputa que existe por la herencia del intérprete de "Así fue", Joaquín Muñoz reveló que efectivamente Juan Gabriel hizo un testamento, pero este aún está en sus manos.



Esta no es la primera vez que aparecen rumores de este tipo, pues hace unos meses el reconocido payaso Cepillín también habló sobre la posibilidad de que Juan estuviera vivo.





Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 por un presunto infarto al corazón en Santa Mónica, California, dos días después de ofrecer su último concierto en el Fórum de Los Ángeles, Estados Unidos.