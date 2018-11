Santiago Solari elude mirar más allá del partido ante el Celta  

MADRID, ESPAÑA.- El argentino Santiago Solari, entrenador interino del Real Madrid, aseguró este sábado que no mirá más allá del partido liguero del domingo ante el Celta de Vigo, mientras la prensa baraja la opción de que sea ratificado en su puesto.



"Cada partido es definitivo por muchas cosas, si pierdes puntos esos puntos luego no se pueden recuperar", afirmó Solari en conferencia de prensa. El argentino no quiso valorar si una posible cuarta victoria en otros tantos partidos podría confirmar su continuidad en el banco del Santiago Bernabéu.



"Sólo podemos ver mañana (domingo), yo me enfoco en eso, y me parece bien que todos los futbolistas se enfoquen en el próximo partido", añadió.



"El trabajo de más largo plazo no nos corresponde a nosotros, queda fuera de nuestro rol. Nuestro rol, nuestra función, de los que estamos aquí cerca del campo, es pensar en encarar con la máxima concentración el próximo partido", indicó.



Según el reglamento de la Federación Española (RFEF), la interinidad de Solari no puede durar más de 14 días, tiempo tras el cual el Real Madrid deberá nombrarlo oficialmente entrenador o elegir a otro técnico. La fecha límite para ello es el lunes.



Solari, exentrenador del filial del Real Madrid, ha logrado propulsar al conjunto blanco desde el despido de Julen Lopetegui, pero no quiso pronunciarse sobre el afecto que le dispensan sus jugadores desde que tomó el cargo.



"Siento el compromiso y la seriedad que ponen en cada uno de los partidos, lo siento, lo veo, ellos también, es lo mismo que tenemos que hacer de cara al partido de mañana".



El Real Madrid, sexto con 17 puntos, espera proseguir su escalada el domingo en la cancha del Celta de Vigo (19h45 GMT) y recortar la diferencia con el líder FC Barcelona (1º, 24 puntos).