Marlon Tábora: Demócratas han tenido más apertura

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El embajador de Honduras en Washington, Estados Unidos, Marlon Tábora, dijo que el Partido Demócrata siempre ha tenido más apertura para poder implementar una reforma migratoria integral “y en ese sentido nos abren esperanzas”.



Sin embargo, hay que ser realistas, mucho va a depender de lo que pase en la política interna de Estados Unidos, reconoció.



En los comicios legislativos de Estados Unidos, el Partido Demócrata recuperó la Cámara de Representantes y los republicanos con el presidente Donald Trump, a la cabeza, se consolidaron en el Senado, donde solo una tercera parte de los escaños estaba en juego.



En ese sentido, Tábora comentó que desde el momento en que hubo un cambio en la Cámara de Representantes, cuyo control lo tienen los demócratas, “sin lugar a dudas tendrá implicaciones”.



Pero lo que no podemos es ser irresponsables de empezar a argumentar, pues todavía el viernes había 15 posiciones que se estaban moviendo y no se sabía lo que iba a pasar, sostuvo.



Por otro lado, no se sabe cómo quedará la integración de los comités y subcomités que son de interés para nosotros, de manera que se debe esperar a que este proceso se consolide, recomendó.