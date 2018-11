Premundial sub 20: Honduras se medirá ante Estados Unidos y Costa Rica por el pase al Mundial de Polonia

BRADENTON, FLORIDA.- La Selección de Fútbol de Honduras sub 20 se medirá ante sus similares de Estados Unidos y Costa Rica por el pase al Mundial sub 20 de Polonia 2019, tras ganar el viernes el grupo C del Premundial de Concacaf que se juega en Bradenton, Florida.



El equipo de Carlos Ramón Tábora pasó con marca perfecta tras vencer el viernes a Antigua y Barbuda (4-3), y ha sido ubicado en el grupo G junto a la potente selección de los Estados Unidos que se clasificó invicta (15 puntos y +37 goles) del grupo A y Costa Rica que de igual forma ganó el grupo E con 12 puntos y +14 goles.

Costa Rica se quedó con el grupo E donde su rival más fuerte fue Haití al que venció 1-0, además goleó 5-0 a Bermuda y 6-0 a Santa Lucía, y además venció 2-0 a Barbados.



Honduras sufrió demás para vencer a Cuba y Belice, sus rivales más fuertes a los que venció 3-1 y 4-0 respectivamente, además goleó 12-0 a Sint Maarten, 7-1 a República Dominicana y remontó magistralmente en la última fecha un 0-3 ante Antigua y Barbuda para ganar 4-3.





Estados Unidos en cambio tuvo un grupo mucho más accesible y repartió palizas por todos lados: 7-1 a Puerto Rico, 13-0 a Islas Vírgenes Estadounidenses, 6-1 a Trinidad y Tobago, 6-0 a San Vicente y las Granadinas y 7-0 a Suriname.



En ese sentido, la verdadera pelea por el pase al mundial comenzará el martes 13 ante Costa Rica a las 7:30 de la noche, partido de vital importancia ganarlo, puesto que se podrá jugar con resultado conocido ante Estados Unidos el 19 de noviembre, puesto que Costa Rica se enfrentará el 16 ante los "gringos".



Para clasificar al Mundial, Honduras deberá conseguir uno de los primeros dos puestos de esta triangular, por lo que vencer a Costa Rica podría significar hasta el 75% del pase al mundial juvenil del próximo año, además el pase directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, dado que hasta ahora es el centroamericano con mejor rendimiento.





Los primeros dos lugares del grupo avanzar directos al mundial, en cambio el primer irá a la final por el campeonato de Concacaf. Ante el ganador del grupo H que por ahora integran Panamá y El Salvador, a la espera de México o Jamaica en el cierre de grupo B el sábado.



La final del torneo de Concacaf se jugará el 21 de noviembre.