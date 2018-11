Emotiva despedida a Adán Sánchez, el joven que murió al recibir disparo accidental de un amigo policía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La emoción que le generaba subirse a una tabla de skate, mientras un pie lo impulsaba hacia adelante, se acabó para siempre. Familiares y amigos no esperaban que Adán Francisco Sánchez Flores se marchara tan repentinamente de sus vidas, sin embargo, con una profunda tristeza este viernes les tocó despedirlo para siempre de esta tierra.



Entre los compañeros de skateboarding (monopatinaje) hay dolor y pesar: uno de sus más simpáticos y destacados amigos perdió la vida después de que un policía le infiriera un disparo certero en el pecho matándolo casi al instante, producto de una broma. Testigos oculares detallaron que el uniformado, a modo de juego, le apuntó a su amigo en el pecho. La sorpresa es que cuando haló el gatillo, una bala que estaba alojada en la recámara del arma, le quitó la vida a su amigo.



Los amigos de Adán Sánchez aún se niegan a creer que no volverán a abrazar al joven que más ánimos les daba durante las prácticas de skateboarding. "El nos daba motivacion y nos sentíamos más seguros de nosotros mismos. Siempre nos decía con todo, con todo", dijeron a EL HERALDO.



Entre lágrimas y sin encontrar consuelo, los jóvenes expresaron uno a uno las virtudes de ese amigo a quien incluso piensan dedicarle una competencia skater.



"Era carismático y siempre hacia amigos adonde iba. Él nos daba energía y motivación. Logró sacar mi mayor potencial", dijo uno.



Otra joven agregó "Tenía siete años de patinar con él, era como un hermano para mí".



Uno de los dolientes también narró que el día del deceso Adán Sánchez había estado patinando durante varias horas. "Recuerdo que nos despedimos y al día siguiente nos dijeron que lo habían matado. No podíamos creer que era cierto, pero luego nos confirmaron la noticia", expresó.

Los amigos de Adán Sánchez derramaron lágrimas al narrar los mejores momentos junto a él. Foto Estalin Irías| EL HERALDO



Sueños inconclusos

El fallecido era un bachiller en Ciencias y Letras y trabajaba como supervisor de cuadrillas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), labor que desempeñaba desde hace un año.

Adán Sánchez viajaría a Perú al final de este año para participar en una competencia de skateboarding. Asimismo pretendía ingresar a la universidad para estudiar la carrera de derecho.