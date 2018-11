Carlo Costly volverá a ser titular en el Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia quiere cerrar de la mejor manera el cierre de las vueltas a pesar que saben que el liderato ya no está en sus manos. El técnico Manuel Keosseián usará un cuadro alternativo para buscar más variantes.



"Ya hemos armado el trabajo del juego ante el Vida y de lo que es las dos semanas que vamos a tener de preparación", comentó del duelo.



Sobre la convocatoria de Jerry Bengtson y Deybi Flores a la H: "Nosotros sabíamos que algún muchacho iban a citar y trabajamos con los que estén. No nos olvidemos que algún partido a cualquiera lo pueden suspender y tenemos que apelar a los otros. Consideramos que todos están bien y vamos a trabajar".



Y agregó: "El ideal es tenerlos a todos, pero es la representación de la Selección y nosotros siempre los vamos a tener para los partidos. No hay otra alternativa".



En cuanto a las variantes que tiene pensado realizar: "Los muchachos que tienen tres amarillas no van a jugar, hay uno cuantos, ustedes deben de saber, ¿Cómo que no supieran?".



Y añade. "Si no van a estar los que tienen amarillas. Pero de todas maneras, yo no descarto nada. Todos sabemos que hay jugadores que están pasando mejor momentos que otros, eso lo sabemos, pero lo que más me interesa es el funcionamiento del equipo, su eso es bueno, nosotros podemos tener en las semifinales un equipo fuerte".



Manolo destaca que sus dirigidos llegarán con ritmo a la final: "Si hay algo positivo, es que los jugadores que van a la selección van a tener ritmo y nosotros mañana otros van a jugar y van adquirir ritmo y si sale todo bien, la semana que viene podemos tener un amistoso. Así que vamos a llegar bien y definidos".



Costly regresa a la titularidad de los merengues: "Ese es ese tema, yo hablaba con ellos y vamos a darle un poco más de ritmo. Vamos a darle a Carlo (Costly) un poco más de tiempo y a Carlos Will lo vamos a tener ahí. Son dos jugadores que en estas instancias definitorias nos pueden ayudar".



En lo que respecta al nivel de juego del delantero: "Está bien. No ha jugado, pero aquí ha demostrado que tiene su calidad intacta. Esperemos que no haya resentido el tiempo que no ha jugado".



Keosseián no escande que los jugadores tengan molestia por no tener participación en los partidos: "Eso es en todos lados, pero él está dispuesto, está con ganas que es lo más importante. Es lógico que a nadie le gusta no jugar y más jugadores que tienen una trayectoria, pero hay que aguantársela, el fútbol es así. Están en Olimpia que tiene 25 jugadores de campo y no pueden jugar todos".