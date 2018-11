Hora y sede de la última jornada del torneo de Apertura en la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde que inició la liga profesional de fútbol de Honduras en 1965, muchas copas se han levantado en estos 53 años.



El torneo de Apertura llegará a su recta final este sábado 10 de noviembre en la jornada 18, donde cuatro equipos buscarán clasificarse al repechaje y soñar con llegar a la gran final.



Motagua y Olimpia, como líderes en la tabla, enfrentarán a los equipos más débiles del campeonato (Vida, Real de Minas), sin posibilidades de entrar a la fiesta grande, por lo que a ambos clubes capitalinos les tocará esperar a sus rivales en las semifinales.

























Los Lobos de la UPNFM aprovecharán el mal momento del Real España, tras perder la final de la Copa Presidente ante el Platense de Puerto Cortés.



Hora y sede de los partidos:

| Honduras Progreso vs Marathón | Estadio Humberto Micheletti

| Motagua vs Real de Minas | Estadio Nacional

| Platense vs Juticalpa | Estadio Excélsior

| Real España vs UPNFM | Francisco Morazán

| Vida vs Olimpia | Estadio Municipal Ceibeño

* Todos serán a las 7:00 PM