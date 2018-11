Michelle Obama revela que perdió embarazo hace 20 años

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Michelle Obama reveló que perdió un embarazo hace 20 años y que tuvo a sus dos hijas gracias a la fertilización in vitro.



En una entrevista con el programa "Good Morning America" del canal ABC, la ex primera dama dice que se sintió “perdida y sola” durante el episodio.



“Sentí que fracasé, pues no sabía lo común que eran los embarazos frustrados, porque nadie habla de ello”, expresó la ex primera dama de 54 años de edad.



"Tuvimos que hacer la fertilización in vitro” para concebir a Sasha y Malia, que hoy tienen 17 y 20 años de edad.

Las revelaciones las hizo días antes del lanzamiento de sus memorias “Becoming”, donde escribe abiertamente de todo desde haber crecido en Chicago hasta ser víctima de racismo en la vida pública y convertirse en la primera mujer negra en ser primera dama del país.



La señora Obama ha ofrecido pocos comentarios extensos sobre sus años en la Casa Blanca y las memorias escritas por ex primeras damas, incluidas Hillary Clinton y Laura Bush, suelen ser éxitos de ventas.



En “Becoming”, la señora Obama expresa su indignación contra el presidente Donald Trump cuando escribe que se quedó estupefacta la noche que se enteró que reemplazaría a su esposo en la Oficina Oval e intentó “bloquearlo todo”.



La señora Obama no iniciará el martes su gira promocional en una librería, sino en el United Center de Chicago, donde decenas de miles de personas han comprado boletos — entre poco menos de 30 y miles de dólares — para asistir al evento moderado por Oprah Winfrey.