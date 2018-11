Café Tacvba ofrece concierto para caravana migrante en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los miembros de la banda mexicana Café Tacvba ofrecieron este jueves un concierto improvisado para la caravana migrante, en Ciudad de México.



Los integrantes pasaron desapercibidos, debido a que algunos migrantes estaban descansando, pero uno que otro se acercó para disfrutar de la música rock alternativo.



“No les tomé importancia, no sabía quienes eran, pensé que venían con nosotros, hasta que me dijeron que cantaban en un grupo de rock de aquí de México”, dijo a un medio mexicano uno de los integrantes de la caravana.



Por su parte, los miembros de la banda aprovecharon para enviar mensajes en contra de la xenofobia.



“Que no surjan actitudes xenófobas, hay mucha ignorancia, es importante no criminalizar, no discriminar, pues todos somos migrantes, no hay ningún ser humano que sea ilegal”, dijo Rubén Isaac Albarrán, uno de los músicos.

La caravana de migrantes se dirige hacia Estados Unidos, después de casi un mes de camino se encuentra en Ciudad de México.