Príncipe Harry revela cómo pidió a su padre que llevara a Meghan Markle al altar

LONDRES, INGLATERRA.- Seis meses después de la boda entre Harry y Meghan Markle, el príncipe reveló cómo le pidió a su padre que acompañara a la novia al altar.



El padre de Meghan no pudo asistir a la boda por problemas de salud, por lo que Harry acudió al príncipe Carlos y este no se negó.



El duque de Sussex dijo en el documental de la BBC, "Prince, Son and Heir: Charles at 70", en honor al cumpleaños 70 del heredero al trono británico: "Se lo pedí y yo creo que él ya lo había anticipando porque enseguida dijo: 'Sí, por supuesto que haré todo lo que Meghan necesite y estoy acá para apoyarte'".



"Para él fue una gran oportunidad de ponerse a la altura de las circunstancias y ayudar. Es nuestro padre así que naturalmente va a estar ahí para nosotros", puntualizó.

Harry y Meghan se casaron el pasado 19 de mayo, con la precisión de un reloj suizo, como es tradición en la familia inglesa.