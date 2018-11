Arsenal y Chelsea avanzan ronda en la Europa League, Marsella eliminado

PARÍS, FRANCIA.- El Arsenal y el Chelsea sellaron por la vía rápida sus billetes a los dieciseisavos de final de la Europa League, este jueves en la cuarta jornada de la fase de grupos, tras la cual el Marsella, vigente subcampeón del torneo, quedó ya eliminado.



Los clubes ingleses han rendido bien esta semana en las competiciones europeas. Salvo el frenazo del Liverpool en el campo del Estrella Roja (2-0), todos respondieron a gran nivel.



Manchester City, Manchester United y Tottenham ganaron sus partidos en la Liga de Campeones y ahora Chelsea y Arsenal cumplieron el objetivo de clasificarse en la segunda competición europea.



El Arsenal lo hizo empatando 0-0 contra el Sporting de Lisboa, un resultado que ya les sirvió para lograr el pase, gracias a la victoria a la vez del Qarabagh contra el Vorskla.



El Chelsea resistió en el frío y la humedad de Bielorrusia. El francés Olivier Giroud liberó a los Blues marcando de cabeza el único gol del partido ante el BATE Borisov, para ofrecer a su equipo un cuarto triunfo en otros tantos partidos en su grupo.



Los otros equipos con un pleno de 12 puntos son el Eintracht Fráncfort, el Dinamo Zagreb y el Salzburgo, ese último semifinalista de la Europa League la pasada temporada.



Todos ellos están clasificados igual que otros tres equipos: Bayer Leverkusen, Lazio y Zúrich.

El Lazio lo hizo tras imponerse 2-1 en el Olímpico al Marsella, que con ese resultado quedó ya eliminado matemáticamente.



Los clubes españoles todavía no consiguieron la clasificación matemática, pero están en posiciones teóricamente favorables para lograrlo.



Betis y Villarreal son líderes en solitario de sus grupos, pese a sus respectivos empates este jueves contra el Milan en casa (1-1) y en Viena ante el Rapid (0-0).



El Sevilla, que ganó 3-2 en el campo del Akhisarspor turco, comparte la cabeza de su grupo con el Krasnodar ruso, igualados a puntos y con tres sobre el Standard de Lieja belga.



Resultados y clasificaciones tras la 4ª jornada de la fase de grupos:



Grupo A:

Ludogorets Razgrad (BUL) - AEK Larnaca (CYP) 0 - 0

Bayer Leverkusen (GER) - FC Zürich (SUI) 1 - 0



Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bayer Leverkusen 9 4 3 0 1 10 7 CLASIFICADO

2. FC Zürich 9 4 3 0 1 5 3 CLASIFICADO

3. Ludogorets Razgrad 2 4 0 2 2 3 5

4. AEK Larnaca 2 4 0 2 2 3 6



Grupo B:

Rosenborg (NOR) - Salzburgo (AUT) 2 - 5

Celtic de Glasgow (SCO) - RB Leipzig (GER) 2 - 1



Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Salzburgo 12 4 4 0 0 14 5 CLASIFICADO

2. RB Leipzig 6 4 2 0 2 8 6

3. Celtic de Glasgow 6 4 2 0 2 4 6

4. Rosenborg 0 4 0 0 4 3 12



Grupo C:

Slavia Praga (CZE) - FC Copenhague (DEN) 0 - 0

Burdeos (FRA) - Zenit (RUS) 1 - 1



Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Zenit 8 4 2 2 0 5 3

2. Slavia Praga 7 4 2 1 1 2 1

3. FC Copenhague 5 4 1 2 1 3 3

4. Burdeos 1 4 0 1 3 3 6



Grupo D:

Dinamo Zagreb (CRO) - Spartak Trnava (SVK) 3 - 1

Fenerbahçe SK (TUR) - Anderlecht (BEL) 2 - 0



Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Dinamo Zagreb 12 4 4 0 0 11 3 CLASIFICADO

2. Fenerbahçe SK 7 4 2 1 1 7 6

3. Spartak Trnava 3 4 1 0 3 3 7

4. Anderlecht 1 4 0 1 3 2 7



Grupo E:

Vorskla Poltava (UKR) - Qarabagh (AZE) 0 - 1

Arsenal (ENG) - Sporting de Lisboa (POR) 0 - 0



Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Arsenal 10 4 3 1 0 8 2 CLASIFICADO

2. Sporting de Lisboa 7 4 2 1 1 4 2

3. Vorskla Poltava 3 4 1 0 3 4 7

4. Qarabagh 3 4 1 0 3 1 6



Grupo F:

Olympiakos (GRE) - Dudelange (LUX) 5 - 1

Betis (ESP) - Milan (ITA) 1 - 1



Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Betis 8 4 2 2 0 6 2

2. Milan 7 4 2 1 1 6 4

3. Olympiakos 7 4 2 1 1 8 4

4. Dudelange 0 4 0 0 4 1 11



Grupo G:

Spartak de Moscú (RUS) - Glasgow Rangers (SCO) 4 - 3

Rapid Viena (AUT) - Villarreal (ESP) 0 - 0



Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Villarreal 6 4 1 3 0 10 5

2. Spartak de Moscú 5 4 1 2 1 7 8

3. Glasgow Rangers 5 4 1 2 1 8 7

4. Rapid Viena 4 4 1 1 2 3 8



Grupo H:

Apollon Limassol (CYP) - Eintracht Fráncfort (GER) 2 - 3

Lazio (ITA) - Marsella (FRA) 2 - 1



Clasificación: Pts J G E P GF GC dif

1. Eintracht Fráncfort 12 4 4 0 0 11 4 7 CLASIFICADO

2. Lazio 9 4 3 0 1 8 7 1 CLASIFICADO

3. Marsella 1 4 0 1 3 5 9 -4

4. Apollon Limassol 1 4 0 1 3 5 9 -4



Grupo I:

Genk (BEL) - Besiktas (TUR) 1 - 1

Malmö FF (SWE) - Sarpsborg (NOR) 1 - 1



Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Genk 7 4 2 1 1 8 6

2. Sarpsborg 5 4 1 2 1 6 6

3. Malmö FF 5 4 1 2 1 4 4

4. Besiktas 4 4 1 1 2 6 8



Grupo J:

Akhisarspor (TUR) - Sevilla (ESP) 2 - 3

FK Krasnodar (RUS) - Standard Lieja (BEL) 2 - 1



Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. FK Krasnodar 9 4 3 0 1 6 4

2. Sevilla 9 4 3 0 1 15 5

3. Standard Lieja 6 4 2 0 2 6 9

4. Akhisarspor 0 4 0 0 4 3 12



Grupo K:

Astana (KAZ) - Jablonec (CZE) 2 - 1

Dynamo de Kiev (UKR) - Rennes (FRA) 3 - 1



Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Astana 8 4 2 2 0 7 4

2. Dynamo de Kiev 8 4 2 2 0 9 6

3. Rennes 3 4 1 0 3 4 8

4. Jablonec 2 4 0 2 2 5 7



Grupo L:

BATE Borisov (BLR) - Chelsea (ENG) 0 - 1

FC Fehérvár (HUN) - PAOK (GRE) 1 - 0



Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Chelsea 12 4 4 0 0 6 1 CLASIFICADO

2. FC Fehérvár 6 4 2 0 2 3 3

3. PAOK 3 4 1 0 3 4 5

4. BATE Borisov 3 4 1 0 3 4 8